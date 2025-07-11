Yüzdelik dilimler ne zaman açıklanacak? İstanbul Anadolu, Fen, İmam Hatip Lisesi LGS taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları

Kaynak: Türkiye Gazetesi 11 Temmuz 2025 11:13 - Güncelleme: 11 Temmuz 2025 11:16 - Güncelleme:

2025 LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından sıra tercih sürecinde olacak. Elde ettiği sonuca göre tercih yapacak adaylar, okul puanlarını ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. İstanbul lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri, lise eğitimine devam edecek öğrenciler için tercih sürecinde rehberlik edecek.

Merakla beklenen 2025 LGS sonuçları belli oldu. Bu yıl LGS merkezi sınavına başvuran 1 milyon 10 bin 916 öğrencinin 963 bin 142'si sınava katıldı, sınava katılım oranı yüzde 95,27 olarak gerçekleşti. LGS YÜZELİK DİLİMLER NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2025 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri tercihlerin ardından netleşecek. Öğrenciler, tercih listelerini oluştururken geçtiğimiz yıl (2024) açıklanan lise taban puanlarını da göz önünde bulunduracak. LGS 2024 taban puanları ise e-Okul üzerinden görüntülenebiliyor. YÜZDELİK DİLİMLERİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN LGS LİSELERE YERLEŞTİRME SÜRECİ NASIL OLACAK? Yerel yerleştirme işlemleri, okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il, ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanı üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak. Değerlendirmede eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılarak yerleştirme yapılacak. İlgili Haber LGS sonuçları açıklandı: MEB 2025 LGS sınav sonucu sorgulama ekranı LGS birincisi kim oldu? 2025 LGS'de kaç kişi full yaptı?

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Türkiye Gazetesi