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Geçmiş LGS sonuçları nasıl öğrenilir?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Geçmiş LGS sonuçları nasıl öğrenilir?
MEB, LGS, LGS Sonuç, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçları açıklandı. Bu gelişmenin ardından geçmiş yıllarda LGS oturumlarına katılım sağlayan adaylar kendi girdikleri dönem aldıkları puanları merak ediyor. Peki, geçmiş LGS sonuçları nasıl öğrenilir?

MEB her sene liselere yerleştirmede LGS oturumu düzenliyor. Geçmiş yıllarda ismi TEOG ya da OKS olarak da bilinen sınav, son yıllarda ise LGS adıyla organize ediliyor.

ESKİ LGS SONUCU ÖĞRENME

Geçmiş yıllarda MEB'in organize ettiği OKS, TEOG ve LGS oturumlarına katılım sağlayan adaylar kendi dönemlerinin sonuçlarına odaklandı.

GEÇMİŞ LGS SINAV SONUÇLARINA BAKMAK İÇİN TIKLAYIN

2025 LGS TERCİH VE NAKİL TAKVİMİ BELLİ OLDU

Sonuçlarını öğrenen öğrenciler, 14-24 Temmuz tarihleri arasında tercih işlemlerini yapacak. Tercih sonuçları ise 4 Ağustos günü ilan edilecek. Aynı gün boş kontenjanlar da duyurulacak.

İlk nakil başvuruları 4-6 Ağustos tarihleri arasında alınacak ve sonuçlar da 8 Ağustos'ta ilan edilecek.

İkinci nakiller 8-12 Ağustos günü alınacak, 14 Ağustos tarhinde sonuçlar açıklanacak.

22 Ağustos günü ise il ve ilçelerde öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme işlemleri tamamlanacak. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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