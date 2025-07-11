Lise tercihleri (lise seçimleri) ne zaman ve nasıl yapılır?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 15 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı. 719 öğrenci, tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan aldı. Şimdi ise yüz binlerce adayın tercih süreci başlayacak. Kılavuzun yayımlanması ile adaylar tercih takvimine odaklandı. İşte, 2025 LGS tercih süreci hakkında bilgiler...

15 Haziran’da gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının sonuçları 11 Temmuz Cuma günü açıklandı. Öğrenciler ve veliler için kritik olan tercih dönemi ise 14 Temmuz’da başlayıp 24 Temmuz’da sona erecek. Bu kapsamda öğrenciler ve veliler de tercih takvimine odaklandı.

LİSE SEÇİMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

LGS kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları tercih süreci, 14 Temmuz Pazartesi başlayıp, 24 Temmuz Perşembe günü saat 17.00’ye kadar devam edecek. Yerleştirme sonuçları ise 4 Ağustos’ta açıklanacak.

LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Merkezi yerleştirme, merkezi sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yapılacak. Öğrenciler, sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecek.

Merkezi sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre, tercihler doğrultusunda yerleştirme yapılacak.

Sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde sırasıyla "Okul Başarı Puanı (OBP)" üstünlüğüne, sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki "Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP)" üstünlüğüne, 8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak.