Türk Telekom’dan internet fiyatlarına zam! İşte en ucuz tarife

Türkiye’de internet hizmetlerine peş peşe gelen zamlar devam ediyor. Son olarak Türk Telekom da fiyatlarını güncelleyerek, internet paketlerine yüzde 30’a varan zam yaptı.

Şirketin açıkladığı yeni fiyat listesine göre, en düşük hızda sunulan 16 Mbps internet paketinin taahhütlü aylık ücreti 579 TL olarak belirlendi.

Daha yüksek hız tercih eden kullanıcılar ise 1000 Mbps hızındaki internet paketi için aylık 1089 TL ödemek zorunda kalacak. Aynı hız ve özelliklere sahip paketlerin rakip firmalarda 500 TL civarında olması, Türk Telekom kullanıcılarının tepkilerine neden oldu.

Sosyal medyada yoğun eleştirilere maruz kalan Türk Telekom’un bu fiyat artışı, internet kullanıcıları arasında büyük bir endişe oluşturdu.

TÜRKNET'TE ZAM YAPMIŞTI

Yılın ilk ayında 299,90 TL olan internet hizmeti, yüzde 35’lik bir artışla 399,90 TL’ye çıkarıldı. Tepki çeken bu zamdan sonra, TurkNet 15 Temmuz’da bir zam daha duyurdu ve 399,90 TL’ye sunduğu hizmeti yüzde 25 oranında artırarak 499,90 TL’ye yükseltti.

Yaşanan bu fiyat artışlarının ardından TurkNet, müşterilerine "12 Ay Sabit Fiyat Fırsatı" sunarak bir yıl boyunca fiyat artışlarından etkilenmemeleri için peşin ödeme seçeneği sundu. Bu kampanya, zamlarla karşı karşıya kalan müşterilerini uzun vadeli taahhütlerle bağlamayı amaçlıyor.