Memurlara müjde: Doğum izni 26 haftaya çıkıyor!

Ülkemiz nüfusu alarm veriyor, doğum oranları dip yaptı, gençler “çocuk masraflı-bakımı zor” diyerek anne-baba olmaktan kaçınıyor.

Hükûmet ailenin korunması ve azalan doğumların önüne geçilmesi, çocuk doğumlarının teşvik edilmesi için birçok düzenleme öngörmektedir.

İlk adım olarak 2025 resmen “Aile Yılı” ilan edildi. Bu sene somut adımlar atılmaya başlandı.

Bu ay içinde bütçe görüşmeleri ve asgari ücretin belirlenmesinin ardından ilk gündemlerden biri; doğum izinlerinin artırılması ve sosyal medyaya yaş sınırı getirilmesi ve suça sürüklenen çocuklara yönelik düzenlemeler olacaktır.

Yeni düzenlemeler işçi-memur-sözleşmeli tüm çalışan anneler için söz konusu olacak.

Bu yazımızda memur annelere yer verilecek. İşçi annelere yapılacak düzenlemelere sonraki yazılarımızda ayrıca yer verilecektir.

Bütçe görüşmeleri biter bitmez Meclis’in masasındaki ilk dosya bu olacak.

İşte madde madde memur anneleri bekleyen tarihî değişiklikler:

Doğum izni neredeyse ikiye katlanıyor, bebekle geçirilen süre 4 aydan 6,5 aya çıkıyor!

Hem anne sağlığı korunacak hem bebek-emzirme dönemi garantiye alınacak, hem de kadınlar “ya çocuk ya kariyer” ikilemine mahkûm edilmeyecek.

1. TEK ÇOCUKTA 24 HAFTA (168 GÜN) TAM ÜCRETLİ İZİN!

Devlet Memurları Kanunu’nda “Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam 16 hafta süreyle analık izni verilir.

Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir.

Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir. Doğum öncesi analık izninin başlaması gereken tarihten önce gerçekleşen doğumlarda ise doğum tarihi ile analık izninin başlaması gereken tarih arasındaki süre doğum sonrası analık iznine ilave edilir.

Dolayısıyla şu anda 8+8=16 hafta olan izin, yeni yasayla +8 hafta daha uzuyor.

Doğum öncesi 8 hafta+doğum sonrası 16 hafta=TOPLAM 24 HAFTA!

Yani tam 5,5 ay evde, maaşınız kesintisiz yatmaya devam edecek.

2. İKİZ-ÜÇÜZ ANNELERİNE TAM 26 HAFTA!

Çoğul gebelikte zaten doğum öncesi 10 haftaydı.

Yeni +8 hafta eklenince: 10+16=26 HAFTA!

6,5 ay boyunca bebeğinizle baş başa, devletin güvencesi altında.

3. “DOĞUMA 3 HAFTA KALA KADAR ÇALIŞIRIM” DİYENE EKSTRA HEDİYE!

Doktor “Sağlığın yerinde” derse, doğuma sadece 3 hafta kalana kadar görevde kalabileceksiniz.

Bu süreçte fiilen çalıştığınız her gün (tekilde en fazla 5 hafta, çoğulda 7 hafta) doğum sonrası iznine otomatikman ekleniyor.

4. BEBEK GEÇ GELİRSE GÜNLER YANMAZ!

Doktor “40. hafta” dediyse ama bebek 42. haftada geldi; aradaki her gün doğum sonrası iznine eklenir, hiçbir hakkınız kaybolmaz.

5. BEBEK KAYBEDİLSE BİLE TAM İZİN HAKKI KORUNUYOR

Ölü doğum yapan memur, sağ doğum yapan memura verilen doğum öncesi ve doğum sonrası analık izninden aynı şekilde yararlanacaktır.

Memurun düşük mü yoksa ölü doğum mu yaptığı hususunda tabip tarafından verilen rapora göre karar verilecek.

Devlet “Acılı gününde de yanındayım” diyor.

6. ANNE HAYATINI KAYBEDERSE BÜTÜN İZİN BABAYA GEÇİYOR

Doğum sırasında ya da izin sürecinde annenin vefat etmesi hâlinde, memur baba kalan tüm izni kullanabilecek.

Dolayısıyla yeni yapılacak düzenlemede doğum izni artışı bu bağlamda babalara da yarayacak.

Bebeğin anne şefkatinden mahrum kalmaması için bu düzenleme son derece mühim.

7. MEMURUN BABALIK İZNİNDE HENÜZ ARTIŞ YOK, AMA EŞİTLİK YOLDA

Memur babalar hâlâ 10 gün babalık izni hakkına sahip bulunmaktadır.

Fakat işçi babaların 5 gün olan izninin 10 güne çıkarılması için çalışma başlatılacak.

Yakında baba izni işçi-memur ayrımı olmaksızın eşitlenecek.

