Kırıkkale'de gayrimenkulde amortisman süresinin 12 yıla kadar gerilemesi, konut piyasasında hareketliliği artırdı. Geri ödeme süresinin kısalması, kenti konut yatırımı açısından daha avantajlı hale getirdi.

Kırıkkale'de konutlarda, amortisman süresinin 12 yıla kadar düşmesi, yatırımcıların kente ilgisini artırdı. Kentte alınan bir daire, kiraya verildiğinde ortalama 12 yılda kendini amorti edebiliyor. Türkiye amortisman ortalamasının 14 yıl olması, Kırıkkale'deki konutları yatırımcılar daha avantajlı hale getirdi. Amortisman süresinin Emlak Müşavirleri Dernek Başkanı Ramazan Almaz, amortismanın yatırım kararlarında en kritik gösterge olduğunu belirterek, 14 yılın üzerindeki geri ödeme sürelerinin yatırımcılar tarafından tercih edilmediğini söyledi. Almaz, Türkiye genelinde bir gayrimenkulün ortalama amortisman süresinin 12 ila 13 yıl arasında olduğunu hatırlatarak, örnek bir hesaplamayla amortismanın nasıl belirlendiğini anlattı. Aylık 10 bin lira kira getirisi olan bir dairenin yıllık 120 bin lira kazandırdığını ifade eden Almaz, yatırım tutarının bu gelire bölünmesiyle amortisman süresinin netleştiğini kaydetti.

Konut yatırımında avantajlı dönem: Bu ilde amortisman süresi düştü

"GAYRİMENKUL FİYATLARI DAHA UYGUN"

Kırıkkale'nin bir üniversite kenti olması nedeniyle konut talebinin sürekli arttığını vurgulayan Almaz, "Dolayısıyla gayrimenkul sektörü arz-talep dengesine göre şekilleniyor. Burada öğrenciler için çok sayıda konut inşa edilmiş durumda ve yapımlar devam ediyor. Türkiye genelinden Kırıkkale'ye yatırım yapan müşterilerimiz var. Onların tercih sebebi ise büyükşehirlere oranla Kırıkkale'deki gayrimenkul fiyatlarının daha uygun olması" dedi.

"ÇEVREDE KAMU YATIRIMLARININ ARTTIĞINI GÖRÜYORUZ"

Yatırımcılara doğru analiz yapmaları yönünde tavsiyelerde bulunan Almaz, "Bir insan Kırıkkale'ye yatırım yapmalı; ancak yatırım yapacağı gayrimenkulü de doğru analiz etmeli. Yaşını, isknını, konumunu incelemeli, araştırmalı, değerlendirmeli ve buna göre karar vermelidir. Kırıkkale gelişen ve daha da gelişmeye müsait bir ilimiz. Çevrede kamu yatırımlarının arttığını görüyoruz. Roketsan gibi savunma sanayine yönelik projeler ve Millİ Savunma Bakanlığı'nın yatırımları şehre değer katıyor. Bu yatırımlar sonucunda insanların Kırıkkale'ye gelip kiralama yapacağı ya da gayrimenkul satın alacağı öngörülebilir. Şu anda Kırıkkale'ye yatırım yapmanın tam zamanı olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

"KIRIKKALE YAŞANABİLİR BİR ŞEHİR VE GELECEĞİ PARLAK"

Kira fiyatlarının genel anlamda uygun olduğunu belirten Almaz, "Lüks semtlerde fiyatlar vatandaşlara bir miktar yüksek gelebiliyor, ancak her bütçeye uygun seçenek bulmak mümkün. Kırıkkale yaşanabilir bir şehir ve geleceği parlak. Yatırımlar arttıkça daha da güçleneceğine inanıyorum. Herkesi Kırıkkale'ye yatırım yapmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

