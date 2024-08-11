Cinsiyet tartışmalarının odağındaydı: Imane Khelif altın madalya aldıktan sonra konuştu

Paris Olimpiyatları'na aldığı altın madalyayla değil cinsiyet tartışmalarıyla damga vuran Cezayirli boksör Imane Khelif, "Allah'ın izniyle bununda üstesinden geldim" deyip engellerin motivasyon sağladığını söyledi.

Cinsiyeti sorgulanan Cezayirli boksör Imane Khelif için İtalya Başbakanı Meloni'den tepki! 'Erkek genetik özellikli' ifadeleri gündem oldu

Cinsiyeti sorgulanan Cezayirli boksör Imane Khelif için İtalya Başbakanı Meloni'den tepki! 'Erkek genetik özellikli' ifadeleri gündem oldu

2024 Paris Olimpiyatları kadın boks turnuvaları karşılaşmalardan daha çok cinsiyet tartışmalarıyla konuşuldu. Turnuvada altın madalya kazanan Cezayirli boksör Imane Khelif ise gündemin ilk sırasında yer alan isim olmuştu.

BBC'ye konuşan Cezayirli sporcu, Olimpiyatlar'da kadınlar kategorisinde yarışmasına yönelik eleştirileri "şiddetli zorbalık kampanyaları" olarak nitelendirdi ve "Allah'ın izniyle" bunların üstesinden gelebildiğini paylaştı.

DAVA AÇACAK

Khelif'in kadın düşmanı, ırkçı ve cinsiyetçi bir taciz kampanyası da dahil olmak üzere internette tacize uğradığı iddiasıyla Cumartesi günü Fransa'da dava açıldığını doğrulandı.

Avukat Nabil Boudi sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda Khelif'in maruz kaldığı muameleyi "çevrimiçi linç" olarak nitelendirdi.

NE OLMUŞTU?

İtalyan rakibi Angela Carini'nin maçtan ağlayarak çekilmesi sonrası rakibi Cezayirli boksörün cinsiyet testlerini gündeme taşıyarak erkek olduğunu iddia etmişti. Bu açıklama sonrası olimpiyatlara damga vuran Cezayirli boksör Imane Khelif hakkında cinsiyet tartışması çıktı. Tüm dünyanın konuştuğu olay, olimpiyatların önüne geçti.

Paris Olimpiyatları'na cinsiyet tartışmalarıyla damgasını vuran Cezayirli boksör Imane Khelif, Paris Olimpiyatları'nda altın madalya kazandı.

Herkes tarafından hedef gösterilen Khelif, "Uluslararası Boks Birliği bana karşı haksızlık yapıyor. Ama yanımda Allah var" diyerek sitem etmişti.