Cinsiyeti sorgulanan Cezayirli boksör Imane Khelif için İtalya Başbakanı Meloni'den tepki! 'Erkek genetik özellikli' ifadeleri gündem oldu

2023'te "cinsiyet uygunluğu testini" geçemeyen Cezayirli boksör Imane Khelif, Paris Olimpiyatları'na kabul edildi. İtalyan boksör Angela Carini 46. saniyede çekilmesiyle Khelif, çeyrek finalde Busenaz Sürmeneli'nin rakibi oldu. Mücadeleye tepki gösteren İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, "Erkek genetik özelliklerine sahip sporcuların kadın yarışmalarına kabul edilmemesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.

İtalyan boksör Angela Carini, Olimpiyatlarda Cezayirli rakibi Imane Khelif'e karşılaştığı maçta 46 saniye sonra maçı bıraktı. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, sporcusuna destek verirken yaptığı açıklamayla gündem oldu.

"ERKEK GENETİK ÖZELLİKLERİNE SAHİP" İFADESİ DİKKAT ÇEKTİ

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, 2023'te "cinsiyet uygunluğu testini" geçemeyen Cezayirli boksör Imane Khelif'in 2024 Paris Olimpiyatları'nda yarışmasına ilişkin, "Erkek genetik özelliklerine sahip sporcuların kadın yarışmalarına kabul edilmemesi gerektiğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Meloni, Olimpiyatlarda İtalyan boksör Angela Carini'nin kadınlar boks müsabakasında, 2023'te "cinsiyet uygunluğu testini" geçemeyen Cezayirli rakibi Imane Khelif'in karşısına çıktığı maça ilişkin açıklamalarda bulundu.

2023'te "cinsiyet uygunluğu testini" geçemeyen Khelif'in yarışmasına tepki gösteren Meloni, "Erkek genetik özelliklerine sahip sporcuların kadın yarışmalarına kabul edilmemesi gerektiğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Meloni, "Kimseye karşı ayrımcılık yapmak istediğimiz için değil, kadın sporcuların eşit şartlarda yarışma hakkını korumak için." yorumunu yaptı.

"ADİL BİR YARIŞMA" VURGUSU OLAY OLDU

Ayrıca Meloni X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Carini'nin fotoğrafını paylaşarak, "Pes etmeyeceğini biliyorum. Bir gün adil bir yarışmada hak ettiğini alacağını biliyorum." ifadelerine yer verdi.

CARİNİ: "YARGILAMAK İÇİN BURADA DEĞİLİM"

İtalyan boksör Angela Carini, Olimpiyatlarda Cezayirli rakibi Imane Khelif'e karşılaştığı maçta 46 saniye sonra maçı bırakmıştı.

Carini, Khelif tarafından darbe almasının ardından burnunun kırılmış olmasından korktuğu için çekildiğini açıklamıştı.

Bunu yenilgiden saymadığını belirten Carini, "Bence ringe çıktığınızda her şeyden bağımsız olarak zaten kazanmışsınızdır. Yargılamak için burada değilim. Adil olup olmadığını söylemek bana düşmez." ifadelerini kullanmıştı.

Carini, Khelif'in yarışmadan men edilmesi gerekip gerekmediğine karar vermenin "kendisine düşmediğini" söyleyerek, "Ben işimi yaptım." demişti.

BBC'ye konuşan Khelif, altın madalyayı kazanmak için burada olduğunu belirtmişti.

Khelif, cinsiyet uygunluk testini geçemediği için Yeni Delhi'deki Kadınlar Dünya Şampiyonası'ndan diskalifiye edilmesine rağmen, Olimpiyatlarda dövüşmesine izin verilen iki boksörden biri olmuştu.

CİNSİYET UYGUNLUK TESTİNİ GEÇEMEDİ AMA ÇEYREK FİNALDE BUSENAZ'IN RAKİBİ OLDU

2023 Dünya Şampiyonası'nda altın madalya mücadelesine saatler kala cinsiyet uygunluk testini geçemediği için Uluslararası Boks Birliği tarafından diskalifiye edilen Khelif'in, 2024 Paris Olimpiyatları'na katılmasında bir sakınca olmadığına karar verilmişti.

Son olimpiyat şampiyonu sporcumuz Busenaz Sürmeneli, Polonyalı rakibi Aneta Rygielska'yı yenerek adını çeyrek finale yazdırmıştı. Angela Carini'yi yenen İmane Khelif, Olimpiyat Komitesi aksi bir karar vermezse Busenaz Sürmeneli ile çeyrek finalde karşı karşıya gelecek.