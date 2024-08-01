Paris'te 'trans boksör' iddiası ortalığı karıştırdı! İmane Khelif, Busenaz Sürmeneli'nin rakibi oldu

Paris Olimpiyatları'nda trans olduğu iddia edilen boksör tartışılıyor. Kadınlar 66kg kategorisinde Cezayirli boksör İmane Khelif, İtalyan Angela Carini ile karşılaştı. İtalyan boksör aldığı darbe sonrası 46. saniyede maçtan çekildi. Cezayirli boksör İmane Khelif, geçen sene cinsiyet uygunluk testinden geçemediği için 2023 Dünya Şampiyonası'ndaki altın madalya maçından önce men edilmişti. Olimpiyatlarda yarışmasına izin verilen Khelif, çeyrek finalde Busenaz Sürmeneli ile karşılaşacak.

2024 Paris Olimpiyatları'nda kadınlar 66kg son 16 turunda Cezayirli boksör İmane Khelif ile İtalyan Angela Carini kozlarını paylaştı.

Sadece 46 saniye süren müsabakanın ardından 'trans boksör' tartışmaları yeniden gündeme geldi. İtalyan Carini, Cezayirli rakibinden aldığı sert yumruk darbesi sonrasında maçtan çekildi.

2023 Dünya Şampiyonası'nda altın madalya mücadelesine saatler kala cinsiyet uygunluk testini geçemediği için Uluslararası Boks Birliği tarafından diskalifiye edilen Khelif'in, 2024 Paris Olimpiyatları'na katılmasında bir sakınca olmadığına karar verilmişti.

Ancak ilk maçın ardından Khelif'in cinsiyeti bir kez daha tartışılmaya başlandı.

Maçı kaybettikten sonra rakibinin elini sıkmayan ve ringin ortasında ağlayan İtalyan boksör Angela Carini, mücadele sonrasında şunları söyledi: Ülkemi her zaman sadakatle onurlandırdım. Bu sefer başaramadım çünkü artık dövüşemiyordum. Bu yüzden maça son verdim.

BUSENAZ SÜRMENELİ'NİN RAKİBİ OLDU

Son olimpiyat şampiyonu sporcumuz Busenaz Sürmeneli, Polonyalı rakibi Aneta Rygielska'yı yenerek adını çeyrek finale yazdırmıştı. Angela Carini'yi yenen İmane Khelif, Olimpiyat Komitesi aksi bir karar vermezse Busenaz Sürmeneli ile çeyrek finalde karşı karşıya gelecek.

Türk ve İtalyan yetkililer başta olmak üzere Khelif'in kadınlar branşında yarışmasına karşı çıktığı ifade ediliyor.

AÇILIŞ TÖRENİNDEKİ LGBT VURGUSU TEPKİ ÇEKMİŞTİ

2024 Paris Olimpiyatları'nın açılış törenindeki gösterilerde pedofili ve LGBT unsurlarının öne çıkarılması tüm dünyada büyük tepki çekmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yaşananları sert bir dille eleştirmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlk fırsatta Sayın Papa'yı arayacağım. Hristiyan alemine, tüm Hristiyanlara karşı yapılan ahlaksızlığı paylaşacağım. Cinsiyetsizleştirmek demek insan soyunu bozmak demektir" dedi.

Törene neden katılmadığını açıklayan Erdoğan, "Macron beni davet etti. Ben de gelebileceğimi söyledim. 13 yaşındaki torunum 'Dede gitme.' dedi, niye dedim; 'Orada LGBT gösterisi yapacaklar.' dedi, o görüntüleri gösterdi tamam kızım gitmeyeceğim dedim" ifadelerini kullandı.