Son olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli, Aneta Rygielska'yı yenerek çeyrek finale çıktı
Düzenleyen: Hüseyin Ekici / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda son olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, kadınlar 66kg son 16 turunda Polonya'dan Aneta Rygielska'yı 4-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Son olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları son 16 turunda ringe çıktı.
Kadınlar 66kg son 16 turunda Polonya'dan Aneta Rygielska ile karşılaşan Busenaz Sürmeneli, rakibin 4-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.
Düzenleyen: Hüseyin Ekici - Spor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı