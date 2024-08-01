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Son olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli, Aneta Rygielska'yı yenerek çeyrek finale çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda son olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, kadınlar 66kg son 16 turunda Polonya'dan Aneta Rygielska'yı 4-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Son olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları son 16 turunda ringe çıktı.

Kadınlar 66kg son 16 turunda Polonya'dan Aneta Rygielska ile karşılaşan Busenaz Sürmeneli, rakibin 4-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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