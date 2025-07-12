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Görür görmez Marmaray'ı durdurdu! Raylara inen makinist hemen müdahale etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Marmaray, Bakırköy, Kedi, Kurtarma, Makinist, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bakırköy'de Marmaray makinisti, durağa yaklaştığı sırada raylarda yavru kedi gördü. Hemen treni durdurup raylara inen makinist, kediyi kurtarıp yolculara emanet etti.

Halkalı istikametinde seyreden Marmaray treninin makinisti, Bakırköy durağına yaklaştığı sırada rayların üzerinde yavru bir kedi gördü.

RAYLARA İNİP KEDİYİ ALDI

Treni durdurarak araçtan inen makinist, yavaş ve dikkatli hareketlerle raylardaki kediyi alarak duraktaki bir yolcuya teslim etti. Makinist, yolcuların "Bravo" ve "Olacak şey değil, Allah razı olsun" tezahüratları ve alkışları eşliğinde trene bindi.

Görür görmez Marmaray'ı durdurdu! Raylara inen makinist hemen müdahale etti - 1. Resim

O anlar durakta bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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