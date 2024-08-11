Mehmet Ali Erbil'in oğlu görenleri şaşırttı! "Babasına benziyor"

'Turnike' yarışmasıyla ekranlara dönen Mehmet Ali Erbil’in oğlu Ali Sadi’yi görenler şaşırıyor. Sosyal medyada Erbil’in oğluyla ilgili beğeni ve yorum yağdı.

67 yaşındaki Mehmet Ali Erbil ile 45 yaşındaki Tuğba Coşkun 2005'te hayatlarını birleştirmişti. Bir yıl sonra Ali Sadi adında bir oğulları dünyaya gelen çift, 2011'de boşanmıştı.

Şimdilerde Turnike yarışması ile izleyici karşısına çıkan Erbil’in oğlu Ali Sadi Erbil'i görenler şaşırıyor. Babasının boyunu geçen Ali Sadi için "Hık demiş babasının burnundan düşmüş" yorumu yapıldı.

MEHMET ALİ ERBİL'İN ÜÇ ÇOCUĞU VAR

Ali Sadi ile ilgili sosyal medyada “Yüzü babasına benziyor”, “Maşallah Allah analı babalı büyütsün”, “Kocaman olmuş” gibi yorumlar yapıldı.

1980-2011 yılları arasında Muhsine Şehnaz Kamiloğlu (iki kez), Nergis Kumbasar, Sedef Altuntaş ve Tuğba Coşkun'la nikâh masasına oturup boşanan Mehmet Ali Erbil'in, bu evliliklerinden Sezin, Yasmin ve Ali Sadi isimli üç çocuğu bulunuyor.