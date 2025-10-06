Survivor yıldızı umrede! Başörtülü fotoğraflarına beğeni yağdı

2016 ve 2018 yıllarında Survivor yarışmasına katılan ve kısa sürede üne sahip olan Damla Can, ardından yarışma yorumculuğu yaparak adından söz ettirmişti.

Genç isim bu kez de kutsal topraklara gitti. Umreden fotoğraflar paylaşan Damla Can, mutluluğunu "Allah herkesin kalbinden geçen tüm duaları kabul etsin" ifadeleriyle paylaştı.

BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

Başörtülü halini paylaşan Damla Can'a takipçilerinden kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni geldi. Bazı kullanıcılar başörtünün Damla Can'a çok yakıştığını söyledi.