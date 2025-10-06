Survivor yıldızı umrede! Başörtülü fotoğraflarına beğeni yağdı
Survivor yarışmasıyla ünlendikten sonra yorumculuk yapan Damla Can, umreden fotoğraflarını paylaştı. "Allah herkesin kalbinden geçen tüm duaları kabul etsin" diyen Damla Can'ın başörtülü fotoğraflarına yorum yağdı.
2016 ve 2018 yıllarında Survivor yarışmasına katılan ve kısa sürede üne sahip olan Damla Can, ardından yarışma yorumculuğu yaparak adından söz ettirmişti.
Genç isim bu kez de kutsal topraklara gitti. Umreden fotoğraflar paylaşan Damla Can, mutluluğunu "Allah herkesin kalbinden geçen tüm duaları kabul etsin" ifadeleriyle paylaştı.
BEĞENİ VE YORUM YAĞDI
Başörtülü halini paylaşan Damla Can'a takipçilerinden kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni geldi. Bazı kullanıcılar başörtünün Damla Can'a çok yakıştığını söyledi.
