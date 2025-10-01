'Kural hatası' istifa getirdi: Yönetim kararını verdi

Trendyol 1'inci Lig'in 8'inci haftasında 29 Eylül Pazartesi günü oynanan Sakaryaspor - Sivasspor karşılaşması 0-0 sona erdi. Ev sahibi ekibin teknik direktörü Serhat Sütlü'nün, karşılaşmanın ikinci devresinde yaptığı değişikliklerle birlikte sahada 7 yabancı futbolcuya görev vermesi çok konuşuldu.

HÜKMEN MAĞLUBİYET GÜNDEMDE

İlk 11'de Jakup Szumski, Dimitrios Kolovetsios, Gael Kakuta ve Josip Vukoviç'i oynatan Serhat Sütlü, ilerleyen dakikalarda Rijad Kobiljar, Umechi Akuazaoku ve Ben Yedder'i oyuna dahil etti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) talimatlarına göre Trendyol 1'inci Lig'de aynı anda en fazla 6 yabancı oyuncunun sahada bulunmasına izin veriliyor. Kural hatasının raporlara yansıması halinde, Sakaryaspor'un 3-0 hükmen mağlup ilan edilmesi gündeme geldi.

"İSTİFA ETTİM, KABUL EDİLMEDİ"

Serhat Sütlü, sorumluluğu üstlenerek yönetim kuruluna istifasını sunduğunu ancak kongre süreci nedeniyle başvursunun kabul edilmediğini söyledi.

Sakaryaspor'un teknik patronu, "Yabancı oyuncu kural hatasından dolayı sorumluluğu üstlenerek istifamı sundum. Ancak yönetim kurulumuz istifayı kabul etmedi. Sakaryaspor’un içinde bulunduğu kongre süreci nedeniyle yönetimimizin de isteği doğrultusunda görevimin başında olmaya devam edeceğim. Bununla birlikte göreve gelecek yeni yönetimin önünü açmak adına 12 Ekim 2025 tarihli istifa dilekçemi de yönetime teslim ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunarım. Bu süreçte takımımızın saha içi hazırlıklarının aksamaması ve Sakaryaspor’un menfaatlerinin korunması en büyük önceliğimdir. Ben Sakarya’da doğmuş, büyümüş ve bu şehirde yaşamaya devam edecek biri olarak, kulübümüzün çıkarlarını her zaman kişisel hesapların önünde tutacağımı kamuoyuna saygıyla duyururum" ifadelerini kullandı.