Süper Lig kulübünde 4'üncü ayrılık: 3 maça çıktı, 19 günde gitti
Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği'nde Levent Şahin dönemi sona erdi. 16 Şubat'ta göreve getirilen 52 yaşındaki çalıştırıcı, Başkent ekibinin bu sezon yollarını ayırdığı 4'üncü teknik direktör oldu. Levent Şahin, kırmızı-siyahlı takımın başında 3 maça çıktı.
- Levent Şahin yönetiminde 2 lig maçında 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik alınmış, 1 Türkiye Kupası maçında ise galibiyet elde edilmişti.
- Gençlerbirliği'nde bu sezon 4'üncü teknik direktör ayrılığı yaşandı.
- Gençlerbirliği'nde bu sezonda sırasıyla Hüseyin Eroğlu, Volkan Demirel ve Metin Diyadin görev yapmıştı.
Gençlerbirliği Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Levent Şahin ile yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle yapılan görüşmeler sonucunda, karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Teknik direktörümüz Levent Şahin ve ekibine, kulübümüze verdikleri emekler ve katkılar için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" denildi.
3 MAÇTA 1 GALİBİYET, 1 BERABERLİK, 1 YENİLGİ
Başkent temsilcisi, 16 Şubat'ta göreve getirilen Levent Şahin yönetiminde 2 lig maçında 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. ikas Eyüpspor'a deplasmanda 1-0 yenilen Gençlerbirliği, sahasında Zecorner Kayserispor ile golsüz berabere kaldı.
Gençlerbirliği, 5 Mart'ta Levent Şahin yönetiminde çıktığı Ziraat Türkiye Kupası maçında Aliağa Futbol'u 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.
BU SEZON 4'ÜNCÜ AYRILIK
Gençlerbirliğin'de bu sezon 4'üncü teknik direktör ayrılığı yaşandı. Sezona kırmızı-siyahlı takımı geçen yıl Süper Lig'e taşıyan Hüseyin Eroğlu ile başlayan başkent ekibinde teknik direktörlük görevine, 11'inci haftadaki Göztepe maçıyla birlikte Volkan Demirel geldi. Başkan değişikliğinin ardından 5 lig maçında takımın başında yer alan Volkan Demirel'in istifa etmesiyle yeni yönetim, Metin Diyadin ile anlaştı.
Diyadin'in Gençlerbirliği'ndeki 3'üncü dönemi, ligde 6 maç (2'şer galibiyet, beraberlik, mağlubiyet) sürdü. Tecrübeli teknik adamın sözleşmesini 2-2 biten Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından fesheden yönetim, göreve 16 Şubat'ta Levent Şahin'i getirmişti.