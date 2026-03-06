İhlas Haber Ajansı
Almanya'da cami çıkışı saldırı: Polis her yerde kıvırcık saçlı faili arıyor
Almanya'nın Stuttgart şehrinde cuma namazı çıkışı sonrası saldırı gerçekleşti. Cemaat arasında yer alan bir genç yaralandı. Alman polisi her yerde "kıvırcık saçlı" faili arıyor.
Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletinde, Stuttgart kenti yakınlarındaki Backnang ilçesinde bir camide cuma namazı sonrası bıçaklı saldırı yaşandı.
Olay, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne bağlı camide meydana geldi. Stuttgart polisi, saldırıda 24 yaşındaki bir gencin uyluk bölgesinden bıçaklandığını ve hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
FAİL HER YERDE ARANIYOR
Saldırgan olay yerinden kaçarken, polis failin yakalanması ve saldırının nedeni için soruşturma başlattı.
Polis, saldırganın yaklaşık 1,75 metre boyunda, siyah-beyaz ceket ve koyu renkli eşofman giydiğini, kıvırcık saçlı olduğunu bildirdi.
