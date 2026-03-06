Anadolu Ajansı
28 Mart'ta yeni dönem başlıyor! O ülkede 16 yaş altına sosyal medya hesabı açmak yasak
Endonezya'da 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya platformlarında hesap açması yasaklandı. İletişim Bakanı, yeni dönemin kademeli olarak 28 Mart'ta başlayacağını duyurdu.
Endonezya, 16 yaş altı çocukların YouTube, TikTok, Facebook gibi yüksek riskli dijital platformlarda hesap açmasını engelleyen ve 28 Mart'ta başlayacak bir düzenlemeyi, çocukları çevrimiçi tehditlerden korumak amacıyla imzaladı.
- Endonezya, 16 yaş altı çocukların "yüksek riskli dijital platformlarda" hesap açmasını engelleyen bir düzenleme imzaladı.
- Yasaklanan platformlar arasında YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live ve Roblox bulunuyor.
- Uygulama 28 Mart'ta kademeli olarak başlayacak.
- Düzenlemenin amacı çocukları pornografi, siber zorbalık, çevrim içi dolandırıcılık ve bağımlılık gibi tehditlerden korumaktır.
Endonezya İletişim ve Dijital İşler Bakanı Meutya Hafid, yaptığı açıklamada, 16 yaşın altındaki çocukların "yüksek riskli dijital platformlarda" hesap açmalarını engelleyen hükümet düzenlemesini imzaladığını duyurdu.
28 MART'TA BAŞLIYOR
Bu platformlara YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live ve Roblox'un da dahil edileceğini belirten Hafid, uygulamanın 28 Mart'ta kademeli olarak başlayacağını söyledi.
Hafid, söz konusu yasağın amacına ilişkin, "Çocuklarımız giderek daha çok gerçek tehditlerle karşı karşıya kalıyor. Pornografi, siber zorbalık, çevrim içi dolandırıcılık ve en önemlisi bağımlılığa maruz kalıyorlar." ifadelerini kullandı.
