Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından geçen yıl yapılan “Türkiye’de Gençlerin Medya Kullanımı ve Dijital Okuryazarlık Araştırması çarpıcı sonuçlar ortaya koydu.

ESMA ALTIN - Araştırma sonuçları hakkında Meclis Çocuk Suçlular Komisyonuna bilgi veren RTÜK Başkan Yardımcısı Deniz Güler, sonuçlara göre gençlerin günde 3,5 saatini sosyal medyada geçirdiğini söyledi.

Araştırmaya göre gençlerin yüzde 90’ının en az bir sosyal medya hesabı bulunduğunu ifade eden Güler, “Sosyal medya hesabı olan gençlerin yüzde 82’sinin ailelerinin bilmediği ikinci bir hesaba sahip... Gençlerin yüzde 25’inin hesapları tamamen kamuya açık” dedi.

RTÜK Başkan Yardımcısı Deniz Güler de sunumunda, çocukları korumanın kurullarının bir numaralı görevi olduğuna işaret etti.

"Gençlerin Medya Kullanımı ve Dijital Okuryazarlık Araştırması" yaptıklarını anlatan Güler, bu araştırmanın sonuçlarını açıkladı.

Araştırma kapsamında 26 ilde 15-21 yaş arası 7 bin 511 gençle görüştüklerini bildiren Güler, gençlerin sosyal medya kullanımının günde yaklaşık 3,5 saat olduğunu kaydetti.

Çocukların %82’sinin aileden gizli hesabı var! Aile denetiminden uzak sosyal medya tehlikesi

Güler, gençlerin yaklaşık yüzde 90'ının sosyal medyayı bir kez kullandığını dile getirdiğini aktararak, "Ailelerin bilmediği hesabı olan gençlerin oranı yüzde 82. Kendi hesapları var, bir de ailelerin bilmediği hesapları var. Ailelerin buradaki kontrol mekanizmalarının kendi bildikleri hesapları üzerinden ilerlediği, bilinmeyen hesaplar üzerinden de gençlerin sosyal medyayı kullandıkları görülmektedir." şeklinde konuştu.

Araştırma kapsamında "Sosyal medyanın olumsuzluğu nedir?" sorusuna gençlerin büyük bölümünün "Hayattan uzaklaştırıyor" cevabını verdiğini anlatan Güler, gençlerin yüzde 88'inin sosyal medyada yaş sınırı olmasını istediğini belirtti.

Milletvekillerinin soruları üzerine Güler, tüm yayıncılarla görüştüklerini, geçen ay haber programlarının editörleriyle bir araya geldiklerini bildirdi.

Güler, "Haberlerde etik kuralları ortaya koymak istiyoruz. Bütün habercilerin bir araya geldiği, ortak aklın işlediği bir etik rehberi ortaya çıkaracağız. Haberin magazinselleştirilmesinden ziyade haberin doğru şekilde aktarılmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Yapay zekayla platformların denetimini sağlayacaklarını kaydeden Güler, bu konuda çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Akıllı işaretlere uyum sağlandığını dile getiren Güler, akıllı işaretlerin güncelleneceğini açıkladı.

Deniz Güler, çocuklarla ilgili taciz, istismar ve LGBT konularında hassas olduklarını vurguladı.

Yayın yasağı konusunda da soruları cevaplayan Güler, "Ahmet Minguzzi konusunda maalesef yayın yasağı gelmedi. 'RTÜK yayın yasağı getiriyor' diye biliniyor, sulh ceza hakimliği yayın yasağı getiriyor. Mahkeme yayın yasağı getirmediyse yayıncı bunu veriyor. 'Yayın yasağı çıkmaz' dediğimiz konularda yayın yasağı geliyor, bazı olaylarda gelmiyor. Öldürülen öğretmenimize yönelik bugün yayın yasağı geldi. Televizyon yayınlarında şiddeti ölçmek amacıyla çalışma başlattık." diye konuştu.

