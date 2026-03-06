Terör örgütü PKK’ya korsan devlet kurdurma hayali suya düşen Batı-İsrail ittifakı, şimdi İran’da Kirmanşah merkezli Kürdistan vadetti. İkinci vaat ise petrol bölgelerini kontrol altına almak ve sınırları Basra’ya kadar genişletmek.

YILMAZ BİLGEN - Batı-İsrail ittifakı PKK/PJAK’a Kirmanşah merkezli bir Kürdistan vadetti. Terör örgütünün Güney Azerbaycan topraklarını da kapsayan korsan Kürdistan’la ilgili ikinci vaat ise tıpkı Suriye’de olduğu gibi önce petrol yoğun bölgeleri kontrol ve devletin sınırlarını Basra’ya kadar genişletmek.

Batı Azerbaycan’dan başlayıp Basra’ya indirilmek istenen 630 kilometrelik Kürt koridoru ile ilgili gazetemize değerlendirmede bulunan İranlı araştırmacı Cevad Abbasi, İsrail-ABD ikilisinin Ahvaz’da Arap aşiretlerle görüşmeler yaptığını kaydetti.

İsrail'in bölge ülkelerini de içerisine alan bir kaos çıkmasını istediğini belirten Abbasi "Tel Aviv, ABD’yi de ‘Kürtleri denize indirip Hürmüz Boğazı’nda mutlak kontrol sağlarız’ diye ikna etti. Tıpkı Suriye’de Rakka-Deyrizor-Haseke örneğinde olduğu gibi enerji kaynaklarını kontrol ve ardından Basra’da İsrail-ABD çıkarlarının bekçiliği görevi verecekler. Bu yöntemle hem İran hem de Körfez’deki Rusya ve özellikle Çin varlığını tamamen ortadan kaldıracaklar. Hürmüz’de sağlayacakları kontrolle bir anlamda dünya geneli enerji nakil hatlarının önemli bir kısmını kontrol ederek, bu gücü şantaj ya da baskı aracına dönüştürecekler. İsrail hâlihazırdaki bombardıman stratejisini bu hattın istikrarsızlaşması ve merkezî otoriteden koparılması üzerine sürdürüyor" dedi.

PKK'yı Basra'ya indirme planı! Suriye'de başaramadılar şimdi İran'da deniyorlar

PKK, İSRAİL'DEN İŞARET BEKLİYOR

İranlı araştırmacı, PKK ve bileşeni silahlı grupların Batı Azerbaycan’da faaliyetlerini artırdığı bilgisini vererek "Bütün hazırlıkları tamam. İsrail-ABD kanadından işaret bekliyorlar. Önce stratejik geçiş güzergâhlarında tam kontrol sağlayacaklar. Hangi köye ve kasabaya ne zaman, nasıl saldıracaklarının planlarını çoktan yaptılar. Bu sebeple Güney Azerbaycan’da tahrik dozu her geçen dakika artıyor. Bir grup PKK/PJAK teröristi Urumiye, Sulduz, Hoy, Makü’ye saldırırken diğer Halkın Mücahitlerinin de desteği ile başka bir grup, İlam-Dezfül-Ahvaz-Abadan hattına yürüyecek. İlam’da ciddi sayıda Lor nüfus var. Ahvaz bölgesi de Arap. Ancak Amerikalılar ve İsrail bir süredir buradaki aşiret liderleriyle görüşüyor. Rakka-Deyrizor-Haseke’de olduğu gibi demokratik-federalizm temelli bir sistem vadediyorlar. Elbette ki sistemin tepesinde PKK-PJAK olacak. Bu projeyle İran’ın enerji ve nakil kalbi olan liman şehri Buşehr ile Bender Abbas ele geçirilecek. Özellikle İsrail, Rıza Pehlevi’yi sonuna kadar kullanıyor/kullanacak. En son İsrail’in hazırladığı bir metni bu amaçla okudu ve Huzistan, Lor bölge sakinlerine seslendi. Şu an İsrail yukarıdan füzelerle PJAK güzergâh ve İran halkına yeni harita çizerken diğer yandan radyo, telsiz altyapıları kuruyor. İlk olarak 1.079 frekansında yayın yapan bir kısa dalga radyo istasyonu yayına başladı. İsyancılara silahlı eylemler, şehirlerin ele geçirilmesi, örgütsel talimatlar bu frekans üzerinden ve özel kodlarla iletilecek" ifadelerini kullandı.

35 MİLYON TÜRK'ÜN KATLİAM KORKUSU

Cevad Abbasi, bölgedeki Türklerin de tehlikede olduğunu dile getirdi. Abbasi şunları söyledi: İran’da Türkmen, Kaşgayi ve Güney Azerbaycan Türklerinin sayısı 35 milyondan fazla. Hiç olmadığı kadar katliam korkusu yaşıyorlar. Tek umut kapıları Türkiye ve Azerbaycan. Türkiye insani gerekçeler ve BM kanunlarına dayanarak önleyici bir müdahalede bulunmalı. Aksi hâlde büyük bir soykırım kaçınılmaz gözüküyor. Bir diğer boyutta ise Türkiye ile Azerbaycan aleyhine İran kaynaklı hiçbirimizin istemeyeceği jeopolitik değişimlerle karşılaşırız.

