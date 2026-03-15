Kuveyt’te İtalyan üssüne dronlu baskın: Askeri sığınak vuruldu
Kuveyt’te İtalyan askerlerinin bulunduğu Ali Al Salem Üssü’ne dron saldırısı düzenlendi. İtalya Genelkurmay Başkanı General Luciano Portolano, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını açıkladı.
ABD-İsrail ile İran arasındaki gerilim, komşu ülkeleri de savaşın içine almaya devam ediyor. Son olarak Kuveyt’te İtalyan askerlerin bulunduğu üsse dron saldırısı düzenlendi.
İtalya Genelkurmay Başkanı General Luciano Portolano, Kuveyt’te İtalyan ve ABD'li askerlerin bulunduğu Ali Al Salem Üssü’ne dron saldırısı düzenlendiğini bildirdi.
ÖLEN VE YARALANAN YOK
Portolano, saldırıda İtalyan Hava Görev Gücü'ne ait bir dronun bulunduğu sığınağın vurulduğunu ifade ederek, dronun imha olduğunu aktardı. Portolano, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını belirtti.
Portolano, "Bölgedeki gelişen güvenlik durumuna cevap olarak alınan önlemler kapsamında İtalyan Hava Kuvvetleri Görev Gücü son günlerde önleyici tedbir olarak azaltıldı. Üste kalan personel, hayati önem taşıyan faaliyetleri yürütmek üzere görevlendiriliyor" dedi.