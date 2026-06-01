Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da, madencilik için patlayıcı madde depolanan bir binada meydana gelen patlama sonucu 6'sı çocuk 46 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Kameralara saniye saniye yansıyan patlama anları ortaya çıkarken, görüntüler sosyal medyada çok kez izlendi.

Myanmar yerel basınındaki haberlere göre, ülkenin kuzeydoğusunda Shan eyaletinin Namhkam bölgesindeki bir köyde bulunan bir binada patlama meydana geldi.

Patlama sonucu 6'sı çocuk 46 kişi hayatını kaybederken, 74 kişi de yaralandı. Korkunç olay kameralara saniye saniye yansırken, sosyal medyada da hızla yayıldı.

Çin'in Yünnan eyaletine 3 kilometre mesafedeki köyde bulunan binada, madencilik için patlayıcı madde depolandığı belirtiliyor. Myanmar'ın Namhkam bölgesi, ülkedeki merkezi yönetime karşı savaşan etnik "Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusu" adlı silahlı grubunun kontrolü altında bulunuyor.

