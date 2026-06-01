Fransa’daki Pompidou-Metz Müzesi’nde sergilenen ve yaklaşık 6,2 milyon dolar değer biçilen "Duvara Bantlanmış Muz" eseri çalındı. Müze yönetimi, eserin yeni bir muzla değiştirildiğini açıklarken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Fransa'nın doğusundaki Pompidou-Metz Müzesi’nde sergilenen İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın dünyaca ünlü 'Komedi' adlı eserinin parçası olan muzun çalındığı bildirildi. Müze yönetimi, olayla ilgili suç duyurusunda bulunurken, eserin korunması amacıyla muzun yenisiyle değiştirildiğini duyurdu.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ FARK ETTİ

Müze yetkililerine göre, duvara bantlanmış halde sergilenen muzun kaybolduğu cumartesi günü bir güvenlik görevlisi tarafından fark edildi. Bunun üzerine yetkililer harekete geçerken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Çağdaş sanat dünyasında uzun süredir tartışmalara konu olan eser, bozulabilir bir malzeme kullanıldığı için her üç günde bir yeni bir muzla yenileniyor. Eser daha önce de benzer olaylarla gündeme gelmişti. Geçen yıl bir ziyaretçi sergilenen muzu yemiş, güvenlik görevlileri ise kısa sürede yerine yenisini yerleştirmişti. Ancak bu olayda herhangi bir hukuki işlem uygulanmamıştı.

2024’TE 5,2 MİLYON DOLARA SATIN ALIP YEMİŞTİ

AFP’nin haberine göre, 2019 yılında Art Basel Miami Beach fuarında sergilenen 'Komedi', sanatın değeri ve anlamı üzerine tartışmaları yeniden alevlendirmişti. İlk olarak 120 bin dolardan satışa sunulan eser, yıllar içinde değer kazanarak milyonlarca dolarlık bir sanat objesine dönüştü. Kripto para girişimcisi Justin Sun da 2024 yılında eserin bir versiyonunu 5,2 milyon dolara satın aldıktan sonra kameralar önünde yemesiyle dikkat çekmişti.

Hiciv ve kavramsal sanat çalışmalarıyla tanınan Maurizio Cattelan, daha önce de altından yapılmış "Amerika" adlı klozet eseriyle gündeme gelmişti. Sanatçının eserlerinden biri 2019 yılında İngiltere’de çalınmış ve altın parçaları bulunamamıştı.

