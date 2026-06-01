Borsa İstanbul, altın ve gümüş fiyatlarına ilişkin çarpıcı öngörülerde bulunan Memiş, gram altın için yeni bir hedef vererek yatırımcıları uyardı.

Yatırımcılara "güçlü psikoloji ve sabır" tavsiyesinde bulunan Memiş, yılın ikinci yarısı için iddialı tahminlerini sıraladı.

Birinci çeyrek büyüme rakamları ve piyasaların seyrini yorumlayan Finans Analisti İslam Memiş , küresel savaş gerilimleri ve siyasi tartışmaların gölgesinde yön arayan borsa, altın ve gümüş piyasalarına dair önemli şifreler verdi.

Borsa İstanbul

"2026 YILI BORSA YILI OLACAK, YIL SONU HEDEFİM 20 BİN PUAN"

Borsa İstanbul'un uzun tatilin ardından güne artıyla başladığını ve endeksin 13.770 puan seviyelerinde dengelendiğini belirten İslam Memiş, kısa vadede dalgalanmaların normal olduğunu ifade etti.

Memiş, borsa tahminiyle ilgili şunları söyledi:

"Haziran ayında dışarıdaki savaş gerilimi ve içerideki siyasi tartışmalar nedeniyle 13.000 - 14.000 puan aralığında bir dalgalanma sürpriz olmaz. Ancak yıl sonuna baktığınız zaman, benim nazarımda bu yıl borsa yılıdır. Teknik beklentilerimiz borsa tarafını desteklemeye devam ediyor.

Kısa vadede 16.000 puan, devamında ise yıl sonuna kadar 20.000 puan seviyesinin görüleceği bir trend bekliyorum.

2026 yılında borsanın altına kıyasla daha fazla kazandırabileceğini öngörüyorum. Burada önemli olan yatırımcıların doğru hisseleri seçebilmesi, riskleri dağıtması ve en az 6 aylık bir strateji belirlemesidir."