Güney Kıbrıs’ta son günlerde tırmanan EOKA yanlısı söylemler, Rum medyasının yayınladığı yapay zeka içerikleriyle yeni bir boyut kazandı. Sigma TV ve bazı sosyal medya hesaplarında, İstanbul ve KKTC’nin bombalandığı senaryoların yer aldığı videolar paylaşılırken, Grivas figürü üzerinden hazırlanan bu kurguların “kahramanlık” vurgusuyla servis edilmesi büyük tepki çekti.

Güney Kıbrıs’ta Rum lider Nikos Christodulides’in çıkışlarının ardından medya organlarında terör örgütü EOKA propagandası başladı.

Güney Kıbrıs’ın önde gelen kanallarından Sigma TV, yapay zeka ile üretilmiş EOKA içeriklerini yayınlayarak "General Grivas yapay zeka ile yeniden canlanıyor" başlığını kullandı.

Videolarda EOKA'nın kurucusu ve elebaşı Yeoryos Grivas'ın İstanbul’u ele geçirdiği, Kuzey Kıbrıs’a bombaların yağdığı sahneler yer aldı.

Bir başka videoda Grivas ve Kolokotronis, Ayasofya’da Bizans duaları eşliğinde gösterildi. TikTok’ta açılan yeni hesaplarda Grivas, Yunanistan ile birleşmeyi hedefleyen bir figür olarak işleniyor.

Kendi kurgularına kapılan Rum medyası, içerikleri "kahraman" vurgusuyla servis etmeye başladı.

GÜNEY KIBRIS’TA EOKA DÖNEMİ GERİ Mİ DÖNÜYOR?

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın seçilmesinin hemen ardından Güney Kıbrıs’taki hareketlilik hızlandı.

Christodulides, Yunanistan bayrakları arasında konuşmalar yapmaya başladı ve EOKA etkinliklerini sıklaştırdı.

Rum kesiminde yükselen EOKA dili, Türkiye ve KKTC karşıtı bir seferberliğe dönüştü.

GRİVAS’A MÜZEYLE ÖVGÜ: MAKİNELİ SİLAHLA POZ VERDİLER

Erhürman ile görüşmeden birkaç gün önce Christodulides, Kıbrıs Türklerine yönelik katliamlarla anılan terör örgütü EOKA lideri Georgios Grivas için müze açtı. Grivas’ın fotoğrafının önünde makineli silahla verdiği poz ise Rum toplumunda bile sert tepki topladı.

"Çocuklarımıza ve torunlarımıza EOKA’nın mücadelesini ve ruhunu aşılamalıyız" sözleri üzerine öğrencilerin EOKA müzesine yönlendirilmesi gündem oldu. Tüm eleştirilere rağmen Rum lider geri adım atmadı.

KKTC BAYRAĞI YAKMALARINA SESSİZ KALDI

Christodulides’in neredeyse tüm bölgelerde KKTC bayrağı yakılmasına sessiz kalması, Rum kesiminde yükselen radikal hareketlerin daha da cesaretlendiğini gösterdi.

Erhürman ile yaptığı görüşmenin ardından ise bu kez EOKA sergisi açtı.

Christodulides, "Garantilerin kaldırılması ve Türk askerinin çekilmesi Rum tarafının tezidir" ifadeleriyle yeni bir kriz hattı açtı. Cumhurbaşkanı Erhürman bu çıkışa "Benim için yok hükmündedir" cevabını verdi.

RUM HALKI GÜVENMİYOR

Christodulides’e Rum halkının güveninin yüzde 40’ların altında olduğu konuşuluyor.

Geçtiğimiz günlerde Rum muhalefeti, Christodulides’i tarihi çarpıtmakla suçlamıştı.

