Döviz kurları ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Son zamanlarda 60 TL seviyesini aşan motorin (mazot) fiyatları için, Salı gününden itibaren geçerli olması beklenen ciddi bir fiyat artışı gündemde.

Geçtiğimiz hafta motorine gelen art arda zamlarla fiyatlar rekor seviyelere çıkması üzerine gözler yeniden uluslararası piyasalara çevrildi.

Hafta sonu Brent petroldeki düşüş ve küresel gelişmeler, beklenen indirimin sinyallerini verdi. Özellikle 60 TL’yi aşan motorin için Salı gününden itibaren ciddi bir indirim olabileceği tahmin ediliyor.

Motorine indirim ya da zam olacak mı? 24 Kasım güncel akaryakıt fiyatları

MOTORİNE İNDİRİM YA DA ZAM OLACAK MI?

Motorinde indirim beklentisi vardır. Petrol fiyatlarındaki hareketlilik sebebiyle motorinin litre fiyatına indirim olarak yansıyacağı tahmin ediliyor.

Motorinin litre fiyatının Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 44 kuruş seviyesine kadar düşmesi bekleniyor.

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI 24 KASIM 2025

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 54.99 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 59.47 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 27,71 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 54.81 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 59.32 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 27,08 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI 24 KASIM 2025

Ankara'da benzin litre fiyatı: 55.84 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 60.50 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 27.60 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI 24 KASIM 2025

İzmir’de benzin litre fiyatı: 56.18 TL

İzmir’de motorin litre fiyatı: 60.84 TL

İzmir’de LPG litre fiyatı: 27.53 TL

SEVCAN GİRGİN

