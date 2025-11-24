Sudan'ın paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), Sudan ordusuyla üç aylık tek taraflı insani ateşkes ilan etti. HDK, ateşkesin şiddeti durdurmak ve yardım kuruluşlarına erişimi genişletmek istediğini belirtti.

Sudan'ın paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), Pazartesi günü Sudan ordusuyla üç aylık tek taraflı insani ateşkes ilan etti. RSF, bu adımın şiddeti durdurmak ve yardım kuruluşlarının erişimini genişletmek için yapılan uluslararası çabalara cevap olduğunu belirtti.

HDK komutanı Muhammed Hamdan Dagalo, yaptığı yazılı açıklamada, güçlerinin ve müttefik grupların "üç ay boyunca tüm düşmanca eylemlerin durdurulmasını içeren acil bir insani ateşkes" konusunda anlaştıklarını söyledi.

Dagalo, HDK'nIn yardım görevlilerinin hareketini güvence altına alarak, etkilenen tüm bölgelere engelsiz erişimi sağlayarak, yerel ve uluslararası kuruluşlara ait tesis ve depoları koruyarak ve tıbbi ve yardım ekiplerinin serbestçe faaliyet göstermesine izin vererek insani operasyonları mümkün kılmaya kararlı olduğunu söyledi.

Ayrıca, HDK'nIn, Quad ve Afrika Birliği'nin gözetiminde, ateşkesi denetlemek üzere bir saha izleme mekanizmasının oluşturulmasını ve yardımların sivillere güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlamakla görevli ek komitelerin oluşturulmasını onayladığını duyurdu.

Ateşkesin, Sudan'daki çatışmaya "düşmanlıkların sona erdirilmesi ve kapsamlı bir siyasi çözüme ulaşılması yolunda ilk adım" olması gerektiğini sözlerine ekledi.

HDK komutanı, uluslararası desteğin ve Sudan'ın geniş katılımının, savaşı sona erdirecek ve ülkeyi istikrarlı bir geçişe yönlendirecek siyasi bir sürecin önünü açacağı umudunu dile getirdi.

Dagalo, Sudan'da "otuz yıldır süren acıların" sorumluluğunu taşıdıklarını belirterek, "terörist İslam Hareketi, Müslüman Kardeşler, Ulusal Kongre Partisi ve bunlara bağlı kuruluşları (ordu ve müttefik gruplar)"nın bundan sonraki siyasi yollardan dışlanması gerektiğini söyledi.

Sudan ordusundan HDK'nın açıklamasına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Sudan Geçiş Dönemi Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah el-Burhan, Pazar günü ABD, Mısır, Suudi Arabistan ve BAE'nin de aralarında bulunduğu Dörtlü'nün bir önerisini eleştirdi. Bahsettiği belgenin ayrıntılarını açıklamadı.

Dörtlü, 12 Eylül'de Sudan'da acil insani yardımların tüm bölgelere ulaşmasını sağlamak için üç aylık bir insani ateşkes çağrısında bulunarak kalıcı bir ateşkesin yolunu açtı.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın talebi üzerine Sudan'daki çatışmayı sona erdirmek için ABD'nin çalışacağını söylemişti.

Nisan 2023'ten bu yana Sudan ordusu ve HDK, bölgesel ve uluslararası arabuluculukların sonlandıramadığı bir savaşın içinde. Çatışma binlerce insanın ölümüne ve milyonlarca insanın yerinden edilmesine yol açtı.

SEZER DOGRU

