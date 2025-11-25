İsrail Diaspora ve Antisemitizmle Mücadele Bakanı Amichai Chikli, alçak bir açıklamada bulundu. Sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan Bakan Chikli, “Bakanlar Kurulu toplantımda Başbakan Binyamin Netanyahu’ya, Türkiye’nin Kudüs ve Tel Aviv’deki konsolosluklarının derhâl kapatılması ve kültürel faaliyet kisvesi altında düşmanca siyasi yıkıcılık yürüten TİKA’nın yasaklanması çağrısında bulundum” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı hedef alan ifadeler kullanan Bakan Chikli, Suriye’de kurulan yeni hükûmetten rahatsız olduğunu belirtirken “Suriye’deki Hamas ve onları destekleyen grupların açık bir destekçisi olan Erdoğan, defalarca İsrail’in yok edilmesi çağrısında bulunuyor” iddiasında bulundu.

Irkçı bakan İsrail’in, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bütün temsilcilerini egemen(!) topraklarından kovması gerektiğini öne sürdü. Erdoğan’ın gücünden rahatsız olduğunu dile getiren ırkçı bakan, skandal bir çağrıda bulunarak Türk halkının darbe yapmasını istedi. İsrailli bakan Chikli, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Türkiye’nin İsrail içen en büyük tehdit olduğunu öne sürerek “Türkiye’ye karşı müttefikler bulmalıyız. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan’la ilişkilerimizi güçlendirmeliyiz” ifadelerini kullanmıştı.

TÜRKİYE GAZETESİ

