SMA tarama oranı yüzde 90’ı geçti. Geçen yıl 900 binden fazla bebek ve yüz binlerce çifte test yapıldı. Bakanlık, teşhis doğrulama kiti le yerli ilacın üretimine yönelik çalışmaları da hızlandırıyor.

Sağlık Bakanlığı, nadir hastalıklarla mücadele kapsamında çalışmalarına devam ediyor.

SMA hastalığına ilişkin alınan teşhisin doğruluğunun, güvenilirliğinin ve tekrarlanabilirliğinin bağımsız olarak test edilmesi ve kanıtlanması maksadıyla SMA Tanı Doğrulama Kiti Projesi hayata geçirilecek.

SMA tarama programlarına karşı farkındalık da artıyor. Buna göre, geçen yıl 900 binden fazla bebeğe SMA taraması yapıldı. Ayrıca SMA Taşıyıcı Tarama Programı ile evlilik öncesinde de risklerin tespitine yönelik taramalar da sürüyor.

SMA’da rekor sayı: Geçen yıl 900 binden fazla bebek tarandı

Bu yılın sadece ilk 10 ayında 435 bin 520 çift, SMA taraması yaptırdı. Geçen yıl 1 olan SMA laboratuvar sayısı bu yıl 4’e çıkarılırken, önümüzdeki yıl 8 laboratuvara ulaşılması hedefleniyor. Ayrıca yerli SMA ilacıyla ilgili çalışmalar da hız kesmeden devam ediyor. Bir kutusu 1,6 milyon liraya mal olan ve SGK tarafından şu an hastalara ücretsiz sunulan SMA ilacının yerli üretimi, hâlihazırda Türkiye’deki 1500 SMA hastasına da umut olacak.

Bunun yanı sıra Türkiye’de Ar-Ge’si geliştirilen SMA tedavisi kapsamında yurt dışından ithal edilen “Nusinersen” biyoteknolojik ürünle ilgili de klinik araştırma yapılıyor. Bu çerçevede ürünün eş değerlilik çalışmalarının yıl sonuna başlatılması hedefleniyor.

Esma Altın ANKARA

ZİYNETİ KOCABİYİK

