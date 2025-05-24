Adidas'ta 544 bin müşterinin bilgileri çalındı! Şirketten açıklama var, işte detaylar

Spor giyim markası Adidas'ta skandal bir olay yaşandı. Ünlü marka 544 bin 395 kişinin müşteri bilgilerini çaldırdı. Söz konusu durumdan Türk müşteriler de etkilendi. İşte çalınan bilgiler...

Adidas Türkiye, 22 Mayıs Perşembe günü bir "siber güvenlik" olayı hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na (KVKK) bir bildirim yaptı. Bildirime göre yarım milyon insanın bilgileri çalındı.

17 MAYIS TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİ

KVKK'ya yapılan bildirime göre, olayın 17 Mayıs tarihinde tespit edildiği, verilerin nasıl çalındığına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

HANGİ BİLGİLER ÇALINDI?

Siber güvenlik olayından etkilenen müşteri sayısının 544 bin 395 olduğu ve bunlar arasında Türk müşterilerin de yer aldığı belirtildi. Müşterilerin "İsim, e-posta, cinsiyet, doğum tarihi ve telefon numarası" gibi bilgilerin üçüncü kişilerin eline geçtiği açıklandı.

ADİDAS'TAN AÇIKLAMA

Adidas'tan da konuya dair bir açıklama geldi. 19 Mayıs tarihinde müşterilere atılan mailde şu ifadeler yer aldı:

"Değerli Müşterimiz

Yakın zamanda yaşadığımız ve verilerinizi etkilemiş olabilecek bir sorun hakkında sizi bilgilendirmek amacıyla sizlere ulaşmaktayız.

Ne oldu?

Adidas, yakın zamanda Adidas'ın müşterileriyle ilgili bazı verilerin yetkisiz bir üçüncü tarafa ifşa edildiği konusunda bilgilendirilmiştir.

Hangi bilgiler etkilenmiştir?

Söz konusu veriler, müşteri hizmetleri ekibimizle iletişime geçmiş olan müşterilere ilişkin iletişim bilgilerinden oluşmaktadır. Bu bilgiler arasında isim, e-posta adresi, telefon numarası, cinsiyet ve doğum tarihi yer alabilmektedir.

Ödeme kartı bilgileri gibi hiçbir finansal bilgi veya şifre olaydan etkilenmemiştir.

Biz ne yapıyoruz?

Verilerinizin gizliliği ve güvenliği bizim önceliğimizdir. Bu ifşadan haberdar olduktan sonra Adidas, olayı araştırmak ve kontrol altına almak için proaktif ve acil adımlar atmıştır. Bu adımlara, ek güvenlik önlemlerinin uygulanması ve müşteri hizmetleri hesapları için parolaların sıfırlanması da dahildir.

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Sizin için olası sonuçlar

Şu anda bu olay sonucunda müşterilerimiz bünyesinde meydana gelen herhangi bir zarar tespit edilememiştir. Ayrıca atmanız gereken acil bir adım bulunmamaktadır. Yine de lütfen dikkatli olunuz ve şüpheli mesajlara dikkat ediniz. Bir hatırlatma olarak, Adidas hiçbir zaman kredi kartı bilgileriniz, banka hesap bilgileriniz gibi finansal bilgilerinizi veya şifrelerinizi vermenizi istemek için sizinle doğrudan iletişime geçmeyecektir.

Kimlerle iletişime geçebilirsiniz

Sorularınız varsa lütfen support-tr@onlineshop.adidas.com.tr adresinden veya 0850 822 38 98 numarası üzerinden müşteri hizmetleri ekibimizle iletişime geçiniz.

Bunun sizin için endişe verici bir durum olabileceğinin farkındayız ve bu durumun neden olabileceği her türlü rahatsızlık için özür dileriz."