Okan Buruk, Eyüpspor on birini değiştiriyor! Frankfurt provası

ALİ NACİ KÜÇÜK - Ligde oynadığı Rizespor maçından sonra kadrosunu Uğurcan Çakır ve İlkay Gündoğan hamleleri ile güçlendiren Galatasaray’da ilk 11’de önemli değişikler yaşanacak. Teknik direktör Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi’ndeki Frankfurt maçını da dikkate alarak Galatasaray 11’inde sürpriz hamlelere imza atacak.

18 Eylül’deki Devler Ligi’nin ilk maçı öncesinde Buruk, hem Uğurcan hem de İlkay Gündoğan’ın takıma alışması adına Eyüpspor maçında Galatasaray’ın iki yeni transferine ilk 11’de görev verecek. Tecrübeli teknik adam ligde oynanan ilk dört maçın aksine bu kez eldivenleri Günay’a değil Uğurcan Çakır’a emanet edecek.

BARIŞ KALDIĞI YERDEN

Okan Hoca orta sahada ise Torreira, Lemina ve Sara üçlüsünü ilk defa sakat ya da cezalı yani mecbur olmadığı hâlde bozacak. Millî ara arasında İlkay Gündoğan’ın hem oyun hem de fizik olarak antrenmanlarda ortaya koyduğu farkı göz önüne alan Buruk, yıldız ismi ilk 11’e monte edecek. Eyüpspor maçında Lemina kenarda, İlkay sahada olacak. Ayrıca yaşadığı sakatlık nedeniyle tedavisi süren Osimhen yerine santrfor Barış Alper Yılmaz görev alacak.

Galatasaray’ın yeni transferi Wilfried Singo ile birlikte henüz ritmini bulamayan Mauro İcardi de Eyüpspor maçında sonradan süre alacak.