Galatasaray ve Fenerbahçe'ye müjde! UEFA'dan kadro esnekliği kararı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Galatasaray ve Fenerbahçe&#039;ye müjde! UEFA’dan kadro esnekliği kararı
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

UEFA, sakat oyuncular için sezon başında verilen kadro listesinde değişiklik yapılması kararı aldı. Bu kararla Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde Galatasaray ve Fenerbahçe kadrolarında değişiklik yapabilecek.

UEFA, Avrupa kupalarında sakat veya uzun süre hastalık yaşayan oyuncular için kadrolarda değişiklik hakkı tanıdı. Bu kararla, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde Türkiye’yi temsil edecek Galatasaray ve Fenerbahçe de kadrolarında değişiklik yapabilecek. 

UEFA, Avrupa kupalarında kadroların esnekliğini artıracak yeni bir düzenleme açıkladı. Kulüpler, uzun süreli sakatlığı veya hastalığı bulunan oyuncular için lig aşamasında 6. hafta maçlarına kadar geçici kadro değişikliği yapabilecek.

Karar, kadrodaki futbolcu sayısının haksız yere azalmasını önlemeyi ve oyuncuların ek iş yükü baskısından korunmasını amaçlıyor. Böylece, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde Türkiye’yi temsil edecek Galatasaray ve Fenerbahçe, sakat veya hastalanan oyuncular yerine yenilerini geçici olarak kadroya dahil edebilecek.

UEFA’nın bu adımı, özellikle uzun ve yoğun Avrupa fikstüründe takımların rekabetçi kalmasını ve oyuncu sağlığını korumasını hedefliyor.

