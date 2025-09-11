Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
2027 Şampiyonlar Ligi finalinin adresi belli oldu

2027 Şampiyonlar Ligi finalinin adresi belli oldu
Spor Haberleri

UEFA, 2027 Şampiyonlar Ligi finalinin İspanya’nın başkenti Madrid’deki Metropolitano Stadı’nda oynanacağını açıkladı. Kadınlar Şampiyonlar Ligi finali ise Varşova’da gerçekleşecek.

UEFA, 2027 Şampiyonlar Ligi finalinin İspanya’nın başkenti Madrid’deki Metropolitano Stadı’nda oynanacağını duyurdu. Atletico Madrid’in maçlarına ev sahipliği yapan stadyum, Avrupa futbolunun en prestijli maçına sahne olacak.

Öte yandan, 2027 UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi finali, Polonya’nın başkenti Varşova’daki Ulusal Stadyum’da oynanacak.

Ayrıca, UEFA 2026 Süper Kupa müsabakasının ise Avusturya’nın Salzburg şehrinde gerçekleşeceği bildirildi.

