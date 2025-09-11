2027 Şampiyonlar Ligi finalinin adresi belli oldu
UEFA, 2027 Şampiyonlar Ligi finalinin İspanya’nın başkenti Madrid’deki Metropolitano Stadı’nda oynanacağını açıkladı. Kadınlar Şampiyonlar Ligi finali ise Varşova’da gerçekleşecek.
Öte yandan, 2027 UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi finali, Polonya’nın başkenti Varşova’daki Ulusal Stadyum’da oynanacak.
Ayrıca, UEFA 2026 Süper Kupa müsabakasının ise Avusturya’nın Salzburg şehrinde gerçekleşeceği bildirildi.
