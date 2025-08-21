Şampiyonlar Ligi grup maçları ne zaman? Şampiyonlar Ligi kura çekimi sonrası Galatasaray'ın rakipleri belli olacak!

Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2025-2026 sezonu heyecanı yaklaşırken, gözler grup aşamasının kura çekimine çevrildi. Play-off turu maçlarının tamamlanmasının ardından takımların hangi gruplarda yer alacağı belli olacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUP MAÇLARI NE ZAMAN?

2025-2026 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçları 16 Eylül 2025’te başlayacak.

Eylül ayında başlayacal olan 6 haftalık karşılaşmalar, gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımların son 16 turuna yükselmesini belirleyecek. Grup maçları boyunca Galatasaray, evinde ve deplasmanda zorlu rakiplerle mücadele edecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi grup aşamasının kura çekimi 28 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 19.00’da yapılacak. İsviçre’nin Nyon kentinde gerçekleşecek kura çekimi UEFA’nın resmi kanalları ve çeşitli spor yayıncıları üzerinden canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

KURA ÇEKİMİ NASIL OLACAK?

Kura çekiminde UEFA kulüp katsayılarına göre dört torbaya ayrılacak. İlk torbada önceki sezonun Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi şampiyonları ile yüksek puanlı lig şampiyonları yer alacak. Diğer torbalardaki ekipler UEFA sıralamasına göre dağıtılacak.

Her grupta farklı torbalardan birer takım yer alacak ve aynı ülkeden takımların grup aşamasında eşleşmesi engellenecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUP MAÇLARI KAÇ TAKIMLA OYNANACAK?

Şampiyonlar Ligi grup aşamasında toplam 32 takım mücadele edecek. Takımlar arasında Avrupa’nın 5 büyük liginden doğrudan katılım hakkı kazanan ekipler, elemeleri geçen takımlar ve UEFA sıralamasına göre belirlenen diğer temsilciler yer alacak.

Grup aşamasının tamamlanmasının ardından takımlar, son 16 turu için eşleşecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GALATASARAY'IN RAKİPLERİ BELLİ OLACAK!

Galatasaray grup aşamasına doğrudan katılacak ve kura çekimi ile birlikte rakipleri netleşecek. UEFA grup fikstürünü 29 Ağustos 2025’te resmi olarak açıklayacak.