Şampiyonlar Ligi ne zaman başlıyor? Lig aşaması maçları için geri sayım başladı!

Şampiyonlar Ligi ne zaman başlıyor büyük bir heyecanla bekleniyor. 2025-2026 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonu, futbolseverler için heyecan dolu maçlarla başlayacak. Lig aşaması maçları için meraklı bekleyiş başladı.

Şampiyonlar Ligi ne zaman başlıyor sorusu futbolseverlerin gündeminde. İlk hafta maçlarıyla birlikte Avrupa’nın en prestijli kulüp turnuvası, heyecan verici karşılaşmalara sahne olacak. 

Şampiyonlar Ligi ne zaman başlıyor? Lig aşaması maçları için geri sayım başladı! - 1. Resim

ŞAMPİYONLAR LİGİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2025-2026 UEFA Şampiyonlar Ligi maçları 16 Eylül 2025 tarihinde başlayacak. İlk hafta karşılaşmalarıyla birlikte sezon, büyük takımlar ve yükselen yıldızların kapışmalarına sahne olacak.

Şampiyonlar Ligi ne zaman başlıyor? Lig aşaması maçları için geri sayım başladı! - 2. Resim

ŞAMPİYONLAR LİGİ LİG AŞAMASI MAÇLARI NE ZAMAN?

Hafta: 16-18 Eylül 2025

Hafta: 30 Eylül-1 Ekim 2025

Hafta: 21-22 Ekim 2025

Hafta: 4-5 Kasım 2025

Hafta: 25-26 Kasım 2025

Hafta: 9-10 Aralık 2025

Hafta: 20-21 Ocak 2026

Hafta: 28 Ocak 2026

Şampiyonlar Ligi ne zaman başlıyor? Lig aşaması maçları için geri sayım başladı! - 3. Resim

ŞAMPİYONLAR LİGİ LİG AŞAMASI İLK HAFTA MAÇLARI

Salı, 16 Eylül 2025

  • Athletic Bilbao - Arsenal 19:45
  • PSV Eindhoven - Union Saint-Gilloise 19:45
  • Juventus - Borussia Dortmund 22:00
  • Real Madrid - Olympique Marsilya 22:00
  • SL Benfica - Karabağ 22:00
  • Tottenham Hotspur - Villarreal 22:00

Çarşamba, 17 Eylül 2025

  • Olympiakos - Pafos FC 19:45
  • Slavia Prag - FK Bodø/Glimt 19:45
  • Paris Saint-Germain - Atalanta Bergamo 22:00
  • Liverpool FC - Atlético Madrid 22:00
  • Bayern Münih - Chelsea FC 22:00
  • Ajax - Inter Milan 22:00

Perşembe, 18 Eylül 2025

  • Club Brugge - AS Monaco 19:45
  • FC Kopenhag - Bayer 04 Leverkusen 19:45
  • Manchester City - SSC Napoli 22:00
  • Eintracht Frankfurt - Galatasaray SK 22:00
  • Sporting Lizbon - Kairat Almaty 22:00
  • Newcastle United - FC Barcelona 22:00

