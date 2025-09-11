Galatasaray Frankfurt maçı ne zaman, hangi kanalda? Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi maç takvimi

Galatasaray Frankfurt maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak netlik kazanmaya başladı. Bu sezon Türkiye’yi temsil edecek tek takım olan Galatasaray, zorlu mücadelelerle dolu bir grup aşamasına hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı ekip, ilk sınavını Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt karşısında verecek.

GALATASARAY FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonu grup aşaması başlıyor. Temsilcimiz Galatasaray, açılış haftasında Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak.

Galatasaray Frankfurt maçı 18 Eylül 2025 Perşembe günü Almanya’da Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak. Avrupa arenasındaki mücadele, Galatasaray için oldukça mühim.

GALATASARAY FRANKFURT MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverler Eintracht Frankfurt - Galatasaray maçını hangi kanaldan izleyebileceklerini araştırıyor. Galatasaray Frankfurt maçınınTRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanması bekleniyor. Yayın detayları ve kesin saat için kanalın resmi yayın akışı takip edilecek.

GALATASARAY'IN UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

18 Eylül | Eintracht Frankfurt - Galatasaray (D) - 22.00

30 Eylül | Galatasaray - Liverpool (E) - 22.00

22 Ekim | Galatasaray -Bodo / Limit (E) - 19.45

5 Kasım | Ajax - Galatasaray (D) - 23.00

25 Kasım | Galatasaray - R. Union Saint - Gilloise (E) - 20.45

9 Aralık | AS Monaco - Galatasaray - 23.00

21 Ocak | Galatasaray - Atletico Madrid (E) - 20.45

28 Ocak | Manchester City - Galatasaray (D) - 23.00