Galatasaray kararını verdi: Barış Alper Yılmaz'a zam yapılacak mı?

Galatasaray kararını verdi: Barış Alper Yılmaz&#039;a zam yapılacak mı?
Sarı-kırmızılılarda Barış Alper Yılmaz'ın Suudi Arabistan ekibi NEOM'a transferine izin verilmemesi üzerine kriz çıkmıştı. Bir süre idmanlara çıkmayan milli futbolcu, önceki gün yaptığı açıklamayla camiadan özür dilemişti. Takımda kalmasına karar verilen ve zamlı yeni sözleşme imzalanacağı iddia edilen 25 yaşındaki futbolcu ile ilgili merak edilen karar ortaya çıktı.

Galatasaray'da Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim, NEOM'dan gelen astronomik transfer teklifi sonrası takımdan ayrılmak isteyen Barış Alper Yılmaz'ın maaşına zam yapılıp yapılmayacağı konusunda kararını verdi.

Galatasaray kararını verdi: Barış Alper'e zam yapılacak mı? - 1. Resim

ÖZÜR MESAJI

Suudi Arabistan kulübünün yıllık 10 milyon euro maaş teklifi, sarı-kırmızılı oyuncunun kafasını karıştırmıştı. İdmanlara çıkmayan yıldız futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı "siyah ekran" paylaşımıyla tepkisini ortaya koymuştu.

Teknik direktör Okan Buruk’un yapıcı yaklaşımı ve Başkan Dursun Özbek’in kararlı duruşuyla geri adım atan Barış Alper Yılmaz, önceki gün camiadan özür diledi.

Galatasaray kararını verdi: Barış Alper'e zam yapılacak mı? - 2. Resim

KISA VADEDE ZAM YOK

Sözcüde yer alan habere göre; Barış Alper'e zamlı sözleşme teklif ettiği iddiaları ortaya atılırken, yönetimin kısa vadede böyle bir planlaması bulunmuyor. Milli futbolcunun, tekrar takıma dönüp yeniden olumlu performans sergilemesi durumunda maaş artışının gündeme geleceği öğrenildi.

