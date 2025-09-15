Trabzonspor'dan "şampiyonluk" çıkışı! Fenerbahçe'den 2 fotoğrafla cevap

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında Chobani Stadyumu'nda oynanan ve ev sahibi ekibin 1-0 galip geldiği karşılaşmanın ardından başlayan gerilim devam ediyor. Ertuğrul Doğan'ın açıklamalarına Ali Koç'tan aynı sertlikte cevap geldi. Sarı-lacivertli kulüp, Doğan'ın başkanlığını yaptığı Kulüpler Birliği Vakfı faaliyetlerini durdurma kararı aldı. Fenerbahçe Yöneticisi Ahmet Ketenci de sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.

"HERKES HADDİNİ BİLECEK"

Ahmet Ketenci, Fenerbahçe'nin Süper Lig 2010-2011 sezonunda kazandığı şampiyonluğu gösteren fotoğrafa, "Herkes haddini bilecek" notunu düştü.

Fenerbahçe yöneticisi Ketenci, bir diğer paylaşımına ise "Şampiyonun kupası müzesinde olur" notunu düştü.

2010-2011 ŞAMPİYONLUĞU KAVGASI

Bordo-mavili kulübün açıklamasında, "2010-2011 şampiyonu Trabzonspor'dur. Konu bizim açımızdan tartışmaya kapalıdır" denilmişti. Fenerbahçe Kulübü ise "2010–2011 şampiyonu, şanla şerefle Fenerbahçe’dir, şampiyonluğumuzun nişanesi kupamız da müzemizdedir" cevabını vermişti.