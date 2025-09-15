Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Trabzonspor'dan "şampiyonluk" çıkışı! Fenerbahçe'den 2 fotoğrafla cevap

Trabzonspor'dan "şampiyonluk" çıkışı! Fenerbahçe'den 2 fotoğrafla cevap

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Trabzonspor&#039;dan &quot;şampiyonluk&quot; çıkışı! Fenerbahçe&#039;den 2 fotoğrafla cevap
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kadıköy'de Fenerbahçe'nin 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlanan Trabzonspor maçının ardından karşılıklı sert açıklamalarla gerilim tırmandı. Sarı-lacivertli kulübün yöneticisi Ahmet Ketenci, 2010-2011 sezonu şampiyonluğu tartışmasına dair sosyal medyada çok konuşulacak paylaşımlara imza attı.

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında Chobani Stadyumu'nda oynanan ve ev sahibi ekibin 1-0 galip geldiği karşılaşmanın ardından başlayan gerilim devam ediyor. Ertuğrul Doğan'ın açıklamalarına Ali Koç'tan aynı sertlikte cevap geldi. Sarı-lacivertli kulüp, Doğan'ın başkanlığını yaptığı Kulüpler Birliği Vakfı faaliyetlerini durdurma kararı aldı. Fenerbahçe Yöneticisi Ahmet Ketenci de sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.

Trabzonspor'dan

"HERKES HADDİNİ BİLECEK"

Ahmet Ketenci, Fenerbahçe'nin Süper Lig 2010-2011 sezonunda kazandığı şampiyonluğu gösteren fotoğrafa, "Herkes haddini bilecek" notunu düştü.

Trabzonspor'dan

Fenerbahçe yöneticisi Ketenci, bir diğer paylaşımına ise "Şampiyonun kupası müzesinde olur" notunu düştü.

Trabzonspor'dan

2010-2011 ŞAMPİYONLUĞU KAVGASI

Bordo-mavili kulübün açıklamasında, "2010-2011 şampiyonu Trabzonspor'dur. Konu bizim açımızdan tartışmaya kapalıdır" denilmişti. Fenerbahçe Kulübü ise "2010–2011 şampiyonu, şanla şerefle Fenerbahçe’dir, şampiyonluğumuzun nişanesi kupamız da müzemizdedir" cevabını vermişti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Nişanlısı ''yanlışlıkla'' tutuklanınca intihar etmişti! Yetkililerden açıklama geldi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
12 Dev Adam yurda döndü! Avrupa ikincisi Milli Takım'a coşkulu karşılama - Spor"Sözümüzü tutacağız: O kupayla döneceğiz"Real Madrid cephesinden flaş Arda Güler açıklaması! Tek cümlesi gündemi değiştirdi - SporKulüp yetkilisinden flaş Arda Güler sözleri: Piyasa değeri...EuroBasket 2025'e damga vurdu! Alperen Şengün: Daha büyük zaferler kazanacağız - SporEuroBasket 2025'e damga vurdu! "Daha büyük zaferler gelecek"Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık: 1,5 yıllık görevi sona erdi - SporFenerbahçe'de sürpriz ayrılık: 1,5 yıllık görevi sona erdiBalkan Şampiyonası'nda Türk rüzgarı! Milli kürek sporcuları 15 madalya kazandı - SporBalkan Şampiyonası'nda Türk rüzgarı! Milli kürek sporcuları 15 madalya kazandıBaşakşehir'de yeni dönem başladı! Osimhen ve Ederson itirafı gündem oldu: Almanya'da konuşulan tek konu Türkiye - SporEderson, Osimhen itirafı! "Almanya'da tek konuşulan Türkiye"
Sonraki Haber Yükleniyor...