Sofyan Amrabat'tan Fenerbahçe itirafı: Şampiyonlar Ligi'nden elenince...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe'den LaLiga ekibi Real Betis'e kiralık olarak transfer olan Sofyan Amrabat, sarı lacivertlilerden ayrılış süreci ve Betis'i seçme nedeni hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Sezon başında Fenerbahçe'den İspanyol ekibi Real Betis'e kiralık olarak giden Sofyan Amrabat, sarı lacivertli takımdan ayrılış sürecine dair açıklamalarda bulundu.

"ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIM"

Transferinden dolayı mutlu olduğunu kaydeden Faslı orta saha, "Burada bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Betis’in atmosferi ve taraftarı hakkında pek çok şey duydum. Takıma katkı sağlamak için elimden gelenin en iyisini yapacağım" dedi.

"KARİYERİMDE BİR DEĞİŞİKLİK YAPMA İSTEĞİ DUYDUM"

Fenerbahçe’den ayrılış sürecine ilişkin konuşan Amrabat, "Son günler oldukça hareketli geçti. Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ne veda etmesinin ardından kariyerimde bir değişiklik yapma isteği duydum. Başka opsiyonlar da vardı ama Betis’in adını duyunca kararımı hemen verdim" açıklamasını yaptı.

Sofyan Amrabat'tan Fenerbahçe itirafı: Şampiyonlar Ligi'nden elenince... - 1. Resim

2028'E KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

29 yaşındaki Sofyan Amrabat, Fenerbahçe'den kiralık olarak Real Betis'e imza attı. Faslı orta saha oyuncusunun, sarı lacivertlilerle olan sözleşmesi 2028'de sona erecek.

Fenerbahçe, güncel piyasa değeri 17 milyon avro olan Faslı yıldızın bonservisi için Fiorentina'ya 12 milyon euro ödemişti.

