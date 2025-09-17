Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Sadettin Saran'ın yönetim kurulu listesi belli oldu

Sadettin Saran'ın yönetim kurulu listesi belli oldu

- Güncelleme:
Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda Ali Koç ile birlikte başkanlık için yarışacak olan Sadettin Saran, yönetim kurulu listesini açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü'nde 20-21 Eylül tarihlerinde Olağanüstü Seçimli Genel Kurul yapılacak. Başkan adaylarından Sadettin Saran, seçim öncesi yönetim kurulu listesini Yüksek Divan Kurulu'na sundu.

İşte Sadettin Saran'ın yönetim kurulu listesi...

