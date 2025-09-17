Ali Koç açıkladı: İşte yönetim kurulu listesi...
Güncelleme:
Fenerbahçe'de kongre üyeleri, 21 Eylül Pazar günü sandık başına gidecek. Mevcut başkan Ali Koç ve eski yönetici Sadettin Saran, başkanlık için yarışacak. Ali Koç, seçim öncesi yeni yönetim kurulu listesini duyurdu.
Sarı-lacivertlilerde seçim heyecanı yaşanıyor. 7 yıldır başkanlık koltuğunda oturan Ali Koç ile eski yöneticilerden Sadettin Saran, 21 Eylül'de gerçekleştirilecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da başkan adayı olarak kongre üyelerinden oy aqmaya çalışacak. Bir diğer eski yöneticisi Hakan Bilal Kutlulap ise Saran lehine adaylıktan çekilme kararı aldı.
ALİ KOÇ'UN LİSTESİ
Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu'na yönetim kurulu listesini teslim etti. Söz konusu liste, Koç'un seçim çalışmalarını yürüttüğü sosyal medya hesabından paylaşıldı.
