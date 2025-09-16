Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Sadettin Saran'dan Hakan Bilal Kutlualp'e teşekkür

Sadettin Saran'dan Hakan Bilal Kutlualp'e teşekkür

- Güncelleme:
Fenerbahçe başkan adayı Sadettin Saran, Hakan Bilal Kutlualp'in kendisini destekleyerek adaylıktan çekilmesi hakkında bir açıklama yayımladı. Sadettin Saran, Hakan Bilal Kutlualp'in kendilerini destekleme kararına teşekkür yazısı paylaşarak, "Bu sorumluluğun bilinci ve gördüğümüz desteğin gücüyle, sözlerimizi tutmak için çok daha kararlılıkla yürüyeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Bilal Kutlualp'in, Sadettin Saran lehine adaylıktan çekilmesi sonrası, Saran seçim çalışmalarını yürüttüğü sosyal medya hesabından yazılı mesaj yayımladı.

"SAMİMİ BİR DURUŞ SERGİLEDİ"

Saran, "Kulübümüzün başkan adaylarından Hakan Bilal Kutlualp ile dün gece bir araya gelişimizi takiben, kendisinin bugün yaptığı açıklamaları yakından takip ettik. Kutlualp, buluşmamızda ve takiben yaptığı açıklamalarda samimi bir duruş sergilemiş; hiçbir talepte bulunmayarak Fenerbahçe faydasını öncelemiş ve nihayetinde seçimlerde bizleri destekleme kararı almıştır. Kendisine ve çalışma arkadaşlarına gösterdikleri, sözde değil özde yaklaşımları için bizler de şükranlarımızı sunarız. Hakan Bilal Kutlualp'in camiamızdaki umutsuzluğa ve mutsuzluğa seyirci kalmayarak değişim ateşinin fitilini yakan öncülerden olduğu bir gerçektir. Geldiğimiz noktada, bugün sadece Hakan Bilal Kutlualp ve arkadaşlarının Fenerbahçe sevdası değil, aynı zamanda milyonlarca Fenerbahçelinin değişim talepleri ve başarı beklentileri de bizlerin üzerinde büyük birer sorumluluktur. Bu sorumluluğun bilinci ve gördüğümüz desteğin gücüyle, sözlerimizi tutmak için çok daha kararlılıkla yürüyeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Her şey Fenerbahçe için" ifadelerini kullandı.

