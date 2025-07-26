Fenerbahçe Beko'dan ayrılan Nigel Hayes-Davis, NBA takımlarından Phoenix Suns'a imza attı

Kaynak: Anadolu Ajansı 26 Temmuz 2025 00:07 - Güncelleme: 26 Temmuz 2025 00:17 - Güncelleme:

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Fenerbahçe Beko'da geçen sezon THY Avrupa Ligi, lig ve kupa şampiyonluğu yaşayan ve dörtlü finalin en değerli oyuncusu (MVP) olan Nigel Hayes-Davis, NBA takımlarından Phoenix Suns'a imza attı.

NBA takımlarından Phoenix Suns, son olarak Fenerbahçe Beko'da oynayan serbest statüdeki forvet Nigel Hayes-Davis ile sözleşme imzaladı. Phoenix Suns'ın açıklamasında "Nigel resmen Phoenix Suns'ta." denildi. Nigel Hayes-Davis, Fenerbahçe Beko'da geçen sezon THY Avrupa Ligi, lig ve kupa şampiyonluğu yaşadı. İlgili Haber Fenerbahçe'den sürpriz transfer! İngiliz deviyle görüşmeler başladı FENERBAHÇE'DE ŞAMPİYONLUĞA ULAŞIP MVP OLMUŞTU Sarı-lacivertli formayı 2 sezondur giyen Nigel Hayes-Davis, THY Avrupa Ligi’nde dörtlü finalin en değerli oyuncusu (MVP) ödülüne de layık görüldü. Nigel Hayes-Davis, kariyerinde NBA'de Wisconsin, New York Knicks, LA Lakers, Toronto, Sacramento takımları ile Galatasaray, Zalgiris, Barcelona ve Fenerbahçe Beko'da görev yaptı.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sezer Doğru