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Fenerbahçe Beko'dan ayrılan Nigel Hayes-Davis, NBA takımlarından Phoenix Suns'a imza attı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Fenerbahçe Beko, Phoenix Suns, NBA, THY Avrupa Ligi, Haber
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Fenerbahçe Beko'da geçen sezon THY Avrupa Ligi, lig ve kupa şampiyonluğu yaşayan ve dörtlü finalin en değerli oyuncusu (MVP) olan Nigel Hayes-Davis, NBA takımlarından Phoenix Suns'a imza attı.

NBA takımlarından Phoenix Suns, son olarak Fenerbahçe Beko'da oynayan serbest statüdeki forvet Nigel Hayes-Davis ile sözleşme imzaladı.

Phoenix Suns'ın açıklamasında "Nigel resmen Phoenix Suns'ta." denildi.

Nigel Hayes-Davis, Fenerbahçe Beko'da geçen sezon THY Avrupa Ligi, lig ve kupa şampiyonluğu yaşadı.

Fenerbahçe Beko'dan ayrılan Nigel Hayes-Davis, NBA takımlarından Phoenix Suns'a imza attı - 1. Resim

FENERBAHÇE'DE ŞAMPİYONLUĞA ULAŞIP MVP OLMUŞTU 

Sarı-lacivertli formayı 2 sezondur giyen Nigel Hayes-Davis, THY Avrupa Ligi’nde dörtlü finalin en değerli oyuncusu (MVP) ödülüne de layık görüldü.

Nigel Hayes-Davis, kariyerinde NBA'de Wisconsin, New York Knicks, LA Lakers, Toronto, Sacramento takımları ile Galatasaray, Zalgiris, Barcelona ve Fenerbahçe Beko'da görev yaptı.

 
Kaynak: Anadolu Ajansı

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