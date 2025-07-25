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Fenerbahçe Feyenoord maçı ne zaman, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi ön eleme turu tarih ve saatleri belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe Feyenoord maçı ne zaman, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi ön eleme turu tarih ve saatleri belli oldu
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, Hollanda'nın köklü kulüplerinden Feyenoord ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'nin Feyenoord ile oynayacağı 3. ön eleme turu maçlarının tarih ve saatleri belli oldu.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Hollanda temsilcisi Feyenoord ile karşılaşıyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği müsabakanın hangi tarih ve saatlerde oynanacağı merak ediliyor. Kura çekiminin ardından heyecanla beklenen eşleşme kesinleşirken, 2015-2018 yılları arasında sarı-lacivertli formayı giyen Robin van Persie, Feyenoord teknik direktörü olarak Kadıköy’e dönüyor.

Peki Fenerbahçe Feyenoord maçı ne zaman oynanacak, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Sarı-lacivertli takım tur atlaması halinde play-off turunda hangi takımla eşleşecek?

Fenerbahçe Feyenoord maçı ne zaman, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi ön eleme turu tarih ve saatleri belli oldu - 1. Resim

FENERBAHÇE FEYENOORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda temsilcimiz Fenerbahçe, Hollanda’nın güçlü ekiplerinden Feyenoord ile düelloya çıkacak. Sarı-lacivertliler Avrupa defterini Feyenoord ile açarken, iki takım arasında oynanacak maçların tarih ve saatleri açıklandı. Maçların kesin tarih ve saat bilgisi UEFA tarafından duyurulan resmi takvimle kesinleşti.

Fenerbahçe Feyenoord eşleşmesinde ilk maç, 6 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00’de Hollanda’da oynanacak. Fenerbahçe rövanş karşılaşmasında ise 12 Ağustos Salı günü Feyenoord’u Kadıköy Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda konuk edecek. Bu mücadele ise saat 20.00’de başlayacak.

Fenerbahçe Feyenoord maçı ne zaman, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi ön eleme turu tarih ve saatleri belli oldu - 2. Resim

FENERBAHÇE FEYENOORD MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Feyenoord maçının TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor.

Müsabakanın yayın bilgileri ilerleyen tarihlerde netleşecek. UEFA’dan resmi açıklama bekleniyor.

Fenerbahçe Feyenoord maçı ne zaman, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi ön eleme turu tarih ve saatleri belli oldu - 3. Resim

FENERBAHÇE'NİN PLAY-OFF TURUNDA RAKİPLERİ KİMLER?

Fenerbahçe’nin Feyenoord karşısındaki üstünlüğü, kulübün Avrupa’da yoluna devam edip edemeyeceğini belirleyecek. Sarı-lacivertli ekip Feyenoord’u eleyerek tur atlaması durumunda Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükselmeye hak kazanacak.

Böylece Fenerbahçe, Benfica Nice eşleşmesinin galibiyle veya Club Brugge Salzburg/Brann eşleşmelerinden gelecek takımla play-off turunda mücadele edecek. Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi grup aşamasına kalabilmesi için hem Feyenoord’u hem de play-off turundaki rakibini elemesi gerekiyor. Sarı-lacivertli takım elenmesi halinde yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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