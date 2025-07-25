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Fenerbahçe Beko Darphane hatıra parası ne kadar, nereden alınır?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe Beko Darphane hatıra parası ne kadar, nereden alınır?
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Fenerbahçe Beko’nun 2025 Turkish Airlines EuroLeague şampiyonluğu, Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından basılan 925 ayar gümüş hatıra parasıyla kutlanıyor. Yalnızca 5 bin adet üretilen Fenerbahçe Beko Darphane hatıra parası ne kadar, nereden alınır taraftarlar tarafından araştırılıyor.

Fenerbahçe Beko’nun 2025 Turkish Airlines EuroLeague şampiyonluğunu kutlamak için Darphane'den basılan hatıra parası satışa çıktı. Fenerbahçe hatıra parası ücreti ve alınacağı yer açıklandı.

FENERBAHÇE BEKO DARPHANE HATIRA PARASI NE KADAR?

Fenerbahçe Beko’nun 2025 EuroLeague şampiyonluğunu anmak için basılan hatıra paralar, 2 bin 250 TL fiyatla satışa sunuldu. 925 ayar gümüşten üretilen paralar, 31,1 gram ağırlığında ve 38,61 mm çapında tasarlandı.

Fenerbahçe’nin 2024-25 sezonunda EuroLeague, Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası’nı kazanarak “Triple Crown” unvanını kazandı. 

Fenerbahçe Beko Darphane hatıra parası ne kadar, nereden alınır? - 1. Resim

FENERBAHÇE BEKO DARPHANE HATIRA PARASI NEREDEN ALINIR?

Hatıra paralar, 25 Temmuz 2025 Cuma günü saat 11:00 itibarıyla Darphane’nin resmi e-mağaza sitesi (emagaza.darphane.gov.tr) üzerinden satışa sunuldu. Ancak, yoğun talep nedeniyle paralar dakikalar içinde tükendi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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