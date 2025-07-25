Avrupa Ligi takımıyız! F.Bahçe’nin Hocası Jose Mourinho, “gerçekler böyle” dedi

Portekizli teknik adam “Şampiyonlar Ligi’ne gitmeye çalışacağız. Gidersek finansal açıdan harika olur, ancak sportif açıdan F.Bahçe bir Avrupa Ligi takımıdır” diye konuştu

EMİN ULUÇ - Yeni sezon hazırlıklarını Portekiz’de sürdüren Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki Feyenoord mücadelesi öncesi Suudi Arabistan şampiyonu Al İttihad’ı 4-0 mağlup ederek gövde gösterisi yaparken, Jose Mourinho’dan çarpıcı açıklamalar geldi.

Kolay bir iş değil

Mücadele sonrası Karim Benzema ve Fabinho ile sohbet eden Mourinho, İspanyol basınından ElDesmarque’ye konuştu. “Artık sonuçlar bizim için mühim. Takımın gelişmesi ve yeni oyuncuların takıma entegre olması önemli” diyen Portekizli, Fenerbahçe’nin Avrupa’daki gerçekçi hedefinin ise Şampiyonlar Ligi değil Avrupa Ligi olduğunu vurguladı.

Harika olur ama…

Şampiyonlar Ligi’ne katılmayı deneyeceklerini dile getiren Jose Mourinho, “Elbette farklı silahlarımız ve gücümüz var, ancak bu bir bütçe meselesi yine de deneyeceğiz. Şimdi Şampiyonlar Ligi var. İki farklı dünya... Gerçekçi olmalıyız... Şampiyonlar Ligi’ne gidersek finansal açıdan harika olur, ancak sportif açıdan Fenerbahçe bir Avrupa Ligi takımıdır” ifadelerini kullandı.Sarı lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi’ne katılmak için önce Feyenoord’u elemesi, sonra da play-off turunu aşması gerekiyor. Kanarya bu kulvarda başarılı olamazsa yoluna Avrupa Ligi’nde devam etmek zorunda kalacak.

TRANSFER ZİRVESİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör Jose Mourinho, futbol direktörü Devin Özek ve futbol koordinatörü Berke Çelebi, dün Portekiz kampında transfer zirvesinde fikir alışverişi yaptı. Mourinho’nun Skriniar ve Asensio ile ilgili son durumu sorduğu öğrenildi.