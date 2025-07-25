Fenerbahçe'den sürpriz transfer! İngiliz deviyle görüşmeler başladı

Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi geldi. Sarı lacivertliler iddialara göre İngiliz devi Manchester City'nin kalecisi Stefan Ortega için görüşmelere başladı.

Galatasaray'ın Leroy Sane, Victor Osimhen gibi bomba transferlere imza atmasının ardından gözler Fenerbahçe'ye çevrildi. Şu ana kadar sadece Jhon Duran (forvet) ve Archie Bronw (sol bek) transferini bitiren Fenerbahçe'den sürpriz bir transfer hamlesi geldi.

Fenerbahçe kaleci için Manchester City kalecisi Stefan Ortega'yı gözüne kestirdi.

EDERSON'UN KALMASI FENERBAHÇE'YE YARADI

Sky Sports Almanya'nın haberine göre sarı lacivertliler, Manchester City'de forma giyen Stefan Ortega ile görüşmelere başladı.

İngiliz devinin James Trafford'u transfer etmesi ve Galatasaray'ın istediği Ederson'un da takımda tutulmasına karar verilmesiyle Stefan Ortega'nın akıbeti de belli oldu.

ORTEGA İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Manchester, tecrübeli kaleci Stefan Ortega ile yollarını ayırmaya karar verdi. Bu kararı duyan Fenerbahçe Stefan Ortega ile görüşmeleri başlattı.

Fenerbahçe'nin yanı sıra 3 Premier Lig ekibi de Ortega ile ilgileniyor.