Haberler > Dünya > 'Pentagon Pizza' teorisi tutmadı! Kayıp ABD Başkanı Trump ortaya çıktı

'Pentagon Pizza' teorisi tutmadı! Kayıp ABD Başkanı Trump ortaya çıktı

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
ABD Başkanı Trump'ın, 26 Ağustos'taki kabine toplantısından beri kameraların karşısına çıkmaması sosyal medyada sağlık durumu hakkında dedikodulara neden oldu. Trump'ın "öldüğüne" dair 'tuhaf' spekülasyonlar yayıldı. Bunlardan biri, bir Reddit kullanıcısının "Pentagon Pizza" teorisi olurken, diğeri de ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in, “Korkunç bir trajedi yaşanırsa başkan olabilirim sözleriydi. Ancak Trump, günler sonra golf oynarken ortaya çıktı...

ABD Başkanı Donald Trump, ölümüne dair internette yayılan tuhaf söylentilerin ardından cumartesi günü Washington DC’de ailesiyle görüntülendi.

Son dönemde Trump’ın sağlığı tartışma konusu olmuştu. Elinde görülen “büyük bir morluk” dikkat çekmiş, ekibi ise bunu yoğun fondötenle kapatmaya çalışmıştı.

TRUMP GÜNLER SONRA ORTAYA ÇIKTI

Ayrıca Trump’a, bacak toplardamarlarının hasar görmesiyle ortaya çıkan kronik venöz yetmezlik (CVI) teşhisi konuldu.

Cumartesi günü Trump, torunu Kai Trump ile Beyaz Saray’ın Güney Çimliği’nde objektiflere yakalandı.

İkili, Virginia’daki Trump National golf sahasına gitmeye hazırlanıyordu.

CNN muhabiri Barak Ravid de iddiaları yalanlayarak X hesabından, “Bir ABD’li yetkili bana, Trump iyi, bu sabah golf oynayacak dedi” ifadelerini paylaştı.

PEKİ NEDEN HERKES TRUMP'IN ÖLDÜĞÜNE İNANDI?

Başkanın her gün kamuoyunun karşısına çıkan biri olması nedeniyle, iki gün boyunca görünmemesi sosyal medyada spekülasyonlara yol açtı. Üstelik o gün için herhangi bir resmi program da planlanmamıştı.

"PENTAGON PİZZA" TEORİSİ

Reddit’te bir kullanıcı, Pentagon yakınlarındaki pizzacıların olağan dışı yoğunluk oluşturmasını, “ulusal güvenlik gelişmesi”ne bağladı.

Daha önce de İran’a yönelik füze saldırısı sırasında benzer iddialar ortaya atılmıştı. Ancak gözlem yapan hesaplar, bu hareketliliğin “anlamlı bir artış değil, normal dalgalanma” olduğunu belirtti.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in, “Korkunç bir trajedi yaşanırsa başkan olabilirim” sözleri söylentileri daha da alevlendirdi. Vance her ne kadar “Trump’ın inanılmaz enerjisi var, sağlığı gayet iyi” dese de, “trajedi” vurgusu kamuoyunda dikkat çekti.

Birçok kullanıcı sosyal medyada, Vance’in bu ifadelerini “garip” ve hatta “uğursuz bir önsezi” olarak yorumladı.

