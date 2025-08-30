Trump kayboldu mu? Hastalandı iddiası ABD’yi karıştırdı! Başkan’a ulaşılamıyor

ABD Başkanı Donald Trump, salı günkü kabine toplantısından bu yana kamuoyunun karşısına çıkmadı.

Hafta sonu boyunca resmi programının da olmaması, Trump’ın nerede olduğu ve sağlık durumuna ilişkin söylentileri alevlendirdi.

Amerikan medyasında ve sosyal medya platformlarında Cuma gününden itibaren “Trump öldü mü?”, “Başkan hasta mı?” şeklinde iddialar dolaşmaya başladı. Özellikle X (eski adıyla Twitter) üzerinden paylaşılan mesajlarda, “Trump Salı’dan beri görünmedi. Nerede? Ülkeyi kim yönetiyor?” soruları dikkat çekti.

Özellikle gazeteci Laura Rozen, Trump’ın tüm hafta sonu boyunca hiçbir etkinlikte görülmediğini ve Cuma günü de görüntülenmediğini yazdı.

Rozen, X hesabında şunları paylaştı:

“Trump’ın tüm hafta sonu boyunca planlanmış hiçbir kamuya açık etkinliği yok. Bugün de görüldüğüne inanmıyorum Dün de görülmedi.”

BEYAZ SARAY HAVUZ RAPORUNDA DİKKAT ÇEKİCİ SATIR

Gazeteci Robert Mackey, Rozen’in paylaşımını alıntılayarak “Dün de görülmedi” dedi.

Ardından Beyaz Saray havuz muhabirlerinden gelen resmi raporda şu ifadeler yer aldı:

“Saat 17.17 itibarıyla travel/photo lid (fotoğraf ve seyahat yasağı) konuldu. Başkan bugün fiziksel olarak görülmedi.”

ABD’li gazeteci Sunil Joon, bu ifadeye dikkat çekerek, “Bu, Beyaz Saray havuz raporlarında yer alan tipik bir ifade değil. ‘Havuz muhabirleri bugün başkanı bizzat görmedi’ cümlesi nadir görülen ve dikkat çekici bir ifadedir. ” yorumunu yaptı.

BEYAZ SARAY'DAN NET AÇIKLAMA YOK

Beyaz Saray’dan henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Trump’ın Truth Social hesabından gümrük vergileriyle ilgili mahkeme kararını eleştiren paylaşımlar yapıldı. Ancak bu mesajların gerçekten Trump tarafından mı yazıldığı, yoksa ekibi tarafından mı hazırlandığı tartışma konusu oldu.

KOMPLO TEORİLERİ BÜYÜYOR

Trump karşıtı hesapların yanı sıra destekçileri arasında da endişe büyüyor. Trump’a yakınlığıyla bilinen komplo teorisyeni Alex Jones, yayınında başkanın “sağlık krizi içinde olabileceğini” iddia ederek, “Trump çökmek üzere, ayak bilekleri devasa, giderek kötüye gidiyor” ifadelerini kullandı. Jones, izleyicilerine Trump için dua etme çağrısı yaptı.

BAŞKAN YARDIMCISI 'GÖREVE HAZIRIM' DEMİŞTİ

Başkan Yardımcısı JD Vance’in USA Today’e verdiği röportajda, “Trump’a bir şey olursa göreve hazır olduğunu” söylemesi de söylentileri daha da körükledi. Vance’in sözleri, Elon Musk’ın platformunda geniş yankı buldu.

FOTOĞRAFLAR VE MORLUK İDDİALARI!

Son haftalarda Trump’ın elinde görülen morluklar da iddiaları besledi. Trump’ın sağlık durumuna ilişkin net bir kanıt olmasa da, kamuoyuna çıkmaması ve resmi programlarının iptal edilmesi, ABD siyasetinde belirsizlik havasına neden oldu.