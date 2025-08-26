Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Trump o suçlular için idam istedi! "Ben diktatör değilim"

Trump o suçlular için idam istedi! "Ben diktatör değilim"

ABD Başkanı Donald Trump, Washington için yeni güvenlik planını açıklandı. Suç oranını düşürdüklerini söyleyen Trump, "Washington'da birisi birisini öldürürse, onun hakkında idam cezası talep edeceğiz." dedi. Daha ağır tedbirler alacaklarını vurgulayan Trump, "Ben diktatör değilim, sadece suçları nasıl önleyeceğimi biliyorum." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği kabine toplantısında, Washington'ın güvenliği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Washington'da aldıkları ilave tedbirlerle suç oranını ciddi şekilde düşürdüklerini ve bundan gurur duyduklarını belirten Trump, özellikle son 2 haftadır başkentte hiç cinayet işlenmediğine dikkati çekti.

Trump, "Başkent Washington'da birisi birisini öldürürse, onun hakkında idam cezası talep edeceğiz." ifadesini kullandı.

ABD'de söz konusu düzenlemelerin eyaletlere verildiğini anımsatan Trump, başkent için bu konuda nasıl bir düzenleme yapılabileceğine bakacaklarını kaydetti.

Öte yandan Trump, ülke genelinde suçla mücadele için daha ağır tedbirler alacaklarını vurgulayarak, "Ben diktatör değilim, sadece suçları nasıl önleyeceğimi biliyorum." diye konuştu.

