Altını olan köşeyi dönecek! ABD'li banka Goldman Sachs'tan rekor tahmin 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırarken, ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'tan dikkat çeken bir analiz geldi. Dev banka altın için rekor bir tahminde bulundu. İşte detaylar...

2025 altın için rekorların yılı oldu. Gram altın dün 4.736 lirayla, ons altın ise 3.578 dolarla rekor kırdı. Altın fiyatlarındaki yükselişin devam edip etmeyeceği merak edilirken, ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'tan dikkat çeken bir analiz geldi. 

ONS ALTINDA 5 BİN DOLAR SESLERİ 

Goldman Sachs, Fed’in itibarı zarar görür ve yatırımcılar tahvillerden sadece küçük bir kısmını altına kaydırırsa, altının ons fiyatının neredeyse 5 bin dolara kadar yükselebileceğini açıkladı.

Bankanın analizinde "Fed’in bağımsızlığının zarar görmesi senaryosu muhtemelen daha yüksek enflasyona, daha düşük hisse ve uzun vadeli tahvil fiyatlarına ve doların rezerv para birimi statüsünde erozyona yol açar. Buna karşılık, altın kurumsal güvene bağlı olmayan bir değer deposudur" denildi.

Altını olan köşeyi dönecek! ABD'li banka Goldman Sachs'tan rekor tahmin  - 1. Resim

ONS ALTIN 2026'NIN ORTASINDA NE KADAR OLACAK?

Dev bankanın notunda altın için farklı tahminler ele alındı. Banka ons altının 2026 ortalarına kadar 4 bin ve 4 bin 500 doları görebileceğini belirtirken, ABD tahvil piyasasının sadece yüzde 1’inin altına yönelmesi durumunda ons altının 5 bin doları görebileceğini belirtti. 

Altını olan köşeyi dönecek! ABD'li banka Goldman Sachs'tan rekor tahmin  - 2. Resim

ALTINDA UZUN VADE ÖNERİSİ 

Analistler, “ABD tahvil piyasasının yalnızca yüzde 1’inin altına yönelmesi durumunda, diğer tüm faktörler sabitken altın fiyatı neredeyse ons başına 5 bin dolara çıkar. Bu nedenle altın, emtia alanında en güçlü uzun pozisyon önerimiz olmaya devam ediyor” değerlendirmesinde bulundu.

 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

